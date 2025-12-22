AFCがネーションズリーグ新設へ…大会方式などは今後決定
アジアサッカー連盟(AFC)は21日、代表チームが出場するAFCネーションズリーグを新設する予定だと発表した。詳しい大会方式や日程などは決定次第発表するという。
ネーションズリーグはロシアワールドカップ後の2018年9月から欧州サッカー連盟(UEFA)が採用している大会。北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF)も19年から開催しており、アフリカサッカー連盟(CAF)は29年から毎年の開催を予定している。日本側の視点では、ワールドカップ予選期間外でも各大陸内の対戦が増えることにより、強豪国との国際親善試合が組みづらくなっている。
そうした中、AFCもネーションズリーグを開催していく方針を決定した。同連盟は公式サイトを通じ、AFCが主催することで特にFIFAランキング下位チームが直面している対戦相手の確保や試合運営コストの上昇といった課題を解決し、定期的な公式戦の実施がAFC全体のチーム強化に繋がることを示している。
日本としては他大陸との対戦がさらに難しくなる懸念がある。ただ仮にAFCネーションズリーグの開催によってW杯予選方式が変更された場合、これまで大勝が目立っていた2次予選の代わりにアジア列強国とAFCネーションズリーグで対戦できる可能性も。AFCがどのような枠組みで各大会を開催していくのか注目される。
