12月21日に開催された『ジャンプフェスタ2026』ステージイベントにて、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』の制作が発表。あわせてティザービジュアルとティザーPVが公開された。

累計発行部数3,400万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。国外の興行収入が12月15日時点で96.5億円を突破、国内の歴代興行収入トップ56位にランクイン（興行通信社調べ）。さらに、韓国やアメリカなど100以上の国と地域でも上映されている。

公開されたティザーPVとティザービジュアルでは、デンジの心臓を狙う刺客たちが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）