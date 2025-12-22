・東競馬が４年７カ月ぶり６０００円台、中期計画と配当方針の変更を材料視

・ＦＰＧはＳ安ウリ気配、税制改正による影響を懸念

・メガバンク一斉高で三井住友ＦＧは最高値に肉薄、長期金利２％台で約２７年ぶりの高水準に

・レダックスはＳ高カイ気配、米フリーダムと合弁設立で基本合意

・ニデックが４日続伸、創業者の永守氏が取締役を辞任

・沢藤電がＳ高カイ気配、スパークス系による公開買い付け発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ

・ユトリがカイ気配スタート、アカツキなどとの資本・業務提携を材料視

・スパークスは高い、株主優待導入を好感

・ソフトバンクＧ、アドテストなど切り返し急、米エヌビディアなどＡＩ・半導体関連への買い戻しの動きに追随



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



