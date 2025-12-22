ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>＝急反発。１９日の取引終了後、２０２６年３月に中国・上海市に子会社を設立し同国での事業展開の準備を進めると発表しており、将来的な業績への貢献を期待した買いが集まっている。１号店のオープン時期は未定。ヒュマメイドは成長戦略の一環として海外展開を掲げており、中でも市場規模が大きい中国を重要市場の１つに位置付けている。同社は１１月２７日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄であり、需給面でのしこりも少ない。



ｙｕｔｏｒｉ<5892.T>＝急伸。ｅコマースを中心に若年層向けアパレルブランドを展開しているが、業績も高水準の伸びを継続している。業容拡大戦略にもなお積極的で、前週末１９日取引終了後、スマートフォンゲームの開発・運営を手掛けるアカツキ<3932.T>、ＧＰＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（東京都中央区）、ＭＮインターファッション（東京都港区）と資本・業務提携することを発表、これを好感する買いを呼び込んでいる。



スパークス・グループ<8739.T>＝高い。前週末１９日取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。来年以降、毎年３月末・９月末に３００株以上を保有する株主が対象。保有株数に応じて２０００～３万ポイントを贈呈する。これが好感されている。



