流経大柏から21年千葉加入のGK松原颯汰、初の完全移籍が決定「この悔しさと学んだ事を忘れずに強くなります」
ジェフユナイテッド千葉は22日、GK松原颯汰(23)がサガン鳥栖へ完全移籍することを発表した。
松原は流通経済大柏高から千葉に加入し、1年目はセレッソ大阪へ期限付き移籍。翌年に千葉に復帰し、昨季からはAC長野パルセイロへ2年間期限付き移籍していた。千葉ではJ2と天皇杯でそれぞれ1試合に出場。今季のJ3ではキャリア最多となる36試合でゴールを守った。
千葉を通じて「ジェフユナイテッド市原・千葉に関わるすべての皆様、期限付き移籍期間も含めて5年間、本当にありがとうございました。試合に出られずチームの力になれなかった事が一番悔しいです。この悔しさと学んだ事を忘れずに強くなります。プロサッカー選手としてのスタートをジェフユナイテッド市原・千葉で始められたこと、本当に嬉しく思います。次の舞台で活躍します!」とコメント。鳥栖を通じては以下のように伝えている。
「一試合でも早く皆様の前でゴールを守る姿を見せ、頼れるキーパーになれるよう日々頑張ります!よろしくお願い致します!」
松原は流通経済大柏高から千葉に加入し、1年目はセレッソ大阪へ期限付き移籍。翌年に千葉に復帰し、昨季からはAC長野パルセイロへ2年間期限付き移籍していた。千葉ではJ2と天皇杯でそれぞれ1試合に出場。今季のJ3ではキャリア最多となる36試合でゴールを守った。
千葉を通じて「ジェフユナイテッド市原・千葉に関わるすべての皆様、期限付き移籍期間も含めて5年間、本当にありがとうございました。試合に出られずチームの力になれなかった事が一番悔しいです。この悔しさと学んだ事を忘れずに強くなります。プロサッカー選手としてのスタートをジェフユナイテッド市原・千葉で始められたこと、本当に嬉しく思います。次の舞台で活躍します!」とコメント。鳥栖を通じては以下のように伝えている。
「一試合でも早く皆様の前でゴールを守る姿を見せ、頼れるキーパーになれるよう日々頑張ります!よろしくお願い致します!」