“ゆなすみ”がＶ２ 今季世界５位＆世界選手権銅メダル相当、昨年大会のりくりゅう超え２１５・３０点に驚き「わーお！」森口が長岡持ち上げるパフォーマンスで歓喜 棄権の“りくりゅう”とともにミラノ五輪代表へ「背中を追いたい」