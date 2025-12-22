村上市のスキー場では、安全祈願祭が開かれました。

こちらのスキー場は、「村上市営ぶどうスキー場」の経営を引き継ぎ『ぶどうスノーリゾート』として20日に再スタートする予定でしたが、ゲレンデには雪はなくオープンは叶いませんでした。



■経営を引き継いだシンクファースト 沼前純一社長

「全体として夏も秋もやるので、リゾートの形でやりたいなと思いがありまして。『ぶどう』という名前はすごく重要なので、そこを残した形で。」



スキー場では、年末年始の書き入れ時に向け、まとまった降雪が待たれます。