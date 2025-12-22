11時の日経平均は998円高の5万506円、アドテストが200.55円押し上げ 11時の日経平均は998円高の5万506円、アドテストが200.55円押し上げ

22日11時現在の日経平均株価は前週末比998.82円（2.02％）高の5万506.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は831、値下がりは716、変わらずは52。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を200.55円押し上げている。次いで東エレク <8035>が198.55円、ＳＢＧ <9984>が194.54円、ファストリ <9983>が97.87円、ファナック <6954>が53.31円と続く。



マイナス寄与度は12.3円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が8.98円、イオン <8267>が6.97円、任天堂 <7974>が5.68円、エムスリー <2413>が5.5円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、石油・石炭と続く。値下がり上位には陸運、空運、食料が並んでいる。



※11時0分3秒時点



株探ニュース

