約50年前に開業した阿賀野市の遊園地『サントピアワールド』に、最初に来園した男性が園長を訪ねました。



阿賀町在住の61歳の男性は、サントピアワールドの前身『安田アイランド』の最初の来園者で、21日は高橋修園長と園内を周り当時の思い出を語りました。



サントピアワールドは、自社のプロジェクトの一環で「第1号」の来園者を探していて、報道を通してこのプロジェクトを知った男性が10月に自ら申し出ました。当時小学生だった男性は、弟や母など5人で訪れコーヒーカップなどに乗ったそうです。



■サントピアワールド 高橋修園長

「お会いしたときはまさに万歳、楽しかったという思い出がすごく残っていた。」



男性は、「娘と再び来園し、当時を振り返りたい」と話していました。