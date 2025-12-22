日経平均22日前引け＝続伸、973円高の5万480円 日経平均22日前引け＝続伸、973円高の5万480円

22日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比973.55円（1.97％）高の5万480.76円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は768、値下がりは771、変わらずは60。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を215.60円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が212.59円、ＳＢＧ <9984>が173.48円、ファストリ <9983>が96.27円、ファナック <6954>が55.65円と続いた。



マイナス寄与度は14.44円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が9.11円、イオン <8267>が8.42円、任天堂 <7974>が6.52円、エムスリー <2413>が6.14円と並んだ。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、石油・石炭、機械が続いた。値下がり上位には陸運、空運、食料が並んだ。



