東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ヒーハイストがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ヒーハイストがS高

22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数717、値下がり銘柄数652と、値上がりが優勢だった。



個別ではヒーハイスト<6433>がストップ高。インターライフホールディングス<1418>、日本電技<1723>、佐藤渡辺<1807>、ナカノフドー建設<1827>、大成温調<1904>など65銘柄は年初来高値を更新。ニューテック<6734>、テクノホライゾン<6629>、アール・エス・シー<4664>、光陽社<7946>、南海プライウッド<7887>は値上がり率上位に買われた。



一方、住石ホールディングス<1514>、マーチャント・バンカーズ<3121>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、ＩＧポート<3791>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>など11銘柄が年初来安値を更新。辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>、ｎｍｓ ホールディングス<2162>、クオンタムソリューションズ<2338>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、青山財産ネットワークス<8929>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

