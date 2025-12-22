ETF売買動向＝22日前引け、日本配当貴族、野村コア３０が新高値 ETF売買動向＝22日前引け、日本配当貴族、野村コア３０が新高値

22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比76.2％増の2163億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同75.3％増の1539億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、上場インデックスファンド海外債券毎月分配型 <1677> など53銘柄が新高値。ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> 、ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が7.32％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が5.57％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.56％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が5.45％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が5.38％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.24％安と大幅に下落した。



日経平均株価が973円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金977億3200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金711億7600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が132億3000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が123億8400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が89億9400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が64億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が57億4400万円の売買代金となった。



