　22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 97732　　　78.6　　　 43300
２. <1321> 野村日経平均　　 13230　　 170.2　　　 52380
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 12384　　　79.6　　　　5822
４. <1579> 日経ブル２　　　　8994　　　56.2　　　 465.9
５. <1540> 純金信託　　　　　7561　　 109.7　　　 21050
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6423　　　-3.8　　　 51370
７. <1542> 純銀信託　　　　　5976　　　87.5　　　 32810
８. <1360> 日経ベア２　　　　5744　　　73.4　　　 142.8
９. <1306> 野村東証指数　　　3629　　　-0.4　　　3577.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3255　　　71.7　　　 714.5
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　2948　　 161.1　　　185900
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　2662　　　20.0　　　　2529
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　2326　　 688.5　　　 40430
14. <1655> ｉＳ米国株　　　　1767　　 228.4　　　 777.8
15. <1541> 純プラ信託　　　　1730　　　43.3　　　　9620
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1645　　　70.6　　　 52200
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1606　　 146.7　　　 66400
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1372　　　 4.7　　　2046.5
19. <1330> 上場日経平均　　　1301　　　83.0　　　 52440
20. <1489> 日経高配５０　　　1291　　 111.6　　　　2842
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1226　　 209.6　　　 352.4
22. <1329> ｉＳ日経　　　　　1152　　　96.3　　　　5248
23. <1358> 上場日経２倍　　　1130　　 321.6　　　 82100
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1085　　　-1.8　　　　 235
25. <1615> 野村東証銀行　　　 989　　 134.9　　　 528.0
26. <314A> ｉＳゴールド　　　 989　　　61.3　　　 326.7
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 943　　　56.9　　　 63370
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 878　　　25.1　　　2156.5
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 834　　 180.8　　　 30930
30. <1328> 野村金連動　　　　 811　　 102.8　　　 16450
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 775　　 159.2　　　　1086
32. <2559> ＭＸ全世界株　　　 761　　 375.6　　　 26090
33. <200A> 野村日半導　　　　 744　　 238.2　　　　2343
34. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 713　　 666.7　　　　1222
35. <2631> ＭＸナスダク　　　 630　　1185.7　　　 28645
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 616　　　38.1　　　 554.9
37. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 584　　　81.4　　　　2953
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 552　　　41.5　　　 52420
39. <2243> ＧＸ半導体　　　　 479　　 185.1　　　　2677
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 477　　　-4.6　　　　3175
41. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 437　　 -25.4　　　　3797
42. <1308> 上場東証指数　　　 431　　　95.0　　　　3534
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 429　　　51.6　　　　2321
44. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 420　　 265.2　　　107250
45. <1678> 野村インド株　　　 411　　 433.8　　　 360.4
46. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 387　　1333.3　　　 11765
47. <140A> ｉＦ米債先ベ　　　 380　　-100.0　　　　1954
48. <435A> ｉＦ日本配当　　　 378　　　89.9　　　　2200
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 377　　 111.8　　　 59900
50. <1699> 野村原油　　　　　 364　　1155.2　　　 381.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース