ETF売買代金ランキング＝22日前引け
22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 97732 78.6 43300
２. <1321> 野村日経平均 13230 170.2 52380
３. <1357> 日経Ｄインバ 12384 79.6 5822
４. <1579> 日経ブル２ 8994 56.2 465.9
５. <1540> 純金信託 7561 109.7 21050
６. <1458> 楽天Ｗブル 6423 -3.8 51370
７. <1542> 純銀信託 5976 87.5 32810
８. <1360> 日経ベア２ 5744 73.4 142.8
９. <1306> 野村東証指数 3629 -0.4 3577.0
10. <1568> ＴＰＸブル 3255 71.7 714.5
11. <2036> 金先物Ｗブル 2948 161.1 185900
12. <2644> ＧＸ半導日株 2662 20.0 2529
13. <1545> 野村ナスＨ無 2326 688.5 40430
14. <1655> ｉＳ米国株 1767 228.4 777.8
15. <1541> 純プラ信託 1730 43.3 9620
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1645 70.6 52200
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1606 146.7 66400
18. <1398> ＳＭＤリート 1372 4.7 2046.5
19. <1330> 上場日経平均 1301 83.0 52440
20. <1489> 日経高配５０ 1291 111.6 2842
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1226 209.6 352.4
22. <1329> ｉＳ日経 1152 96.3 5248
23. <1358> 上場日経２倍 1130 321.6 82100
24. <1459> 楽天Ｗベア 1085 -1.8 235
25. <1615> 野村東証銀行 989 134.9 528.0
26. <314A> ｉＳゴールド 989 61.3 326.7
27. <1326> ＳＰＤＲ 943 56.9 63370
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 878 25.1 2156.5
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 834 180.8 30930
30. <1328> 野村金連動 811 102.8 16450
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 775 159.2 1086
32. <2559> ＭＸ全世界株 761 375.6 26090
33. <200A> 野村日半導 744 238.2 2343
34. <2865> ＧＸＮカバコ 713 666.7 1222
35. <2631> ＭＸナスダク 630 1185.7 28645
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 616 38.1 554.9
37. <1671> ＷＴＩ原油 584 81.4 2953
38. <1346> ＭＸ２２５ 552 41.5 52420
39. <2243> ＧＸ半導体 479 185.1 2677
40. <2244> ＧＸＵテック 477 -4.6 3175
41. <2569> 上場ＮＱヘ有 437 -25.4 3797
42. <1308> 上場東証指数 431 95.0 3534
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 429 51.6 2321
44. <1557> ＳＰＤＲ５百 420 265.2 107250
45. <1678> 野村インド株 411 433.8 360.4
46. <1547> 上場ＳＰ５百 387 1333.3 11765
47. <140A> ｉＦ米債先ベ 380 -100.0 1954
48. <435A> ｉＦ日本配当 378 89.9 2200
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 377 111.8 59900
50. <1699> 野村原油 364 1155.2 381.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
