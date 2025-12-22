ポスティングシステムでメジャーリーグ移籍を目指していたヤクルトの村上宗隆内野手がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）で契約合意したと米複数メディアが報じた。

球団公式SNSは村上の動画を2本投稿。英語を話す村上の姿に、ファンからは「もう好き」「この子は絶対に大化けする」など喜びの声が相次ぎ“歓迎ムード”に包まれている。

■「Yesss!君のユニフォームを買うよ」

ホワイトソックスは村上との契約合意を正式に発表。明日には入団発表後初の記者会見が行われる。

球団公式SNSは「this guy is a stud （この男はイケている）」とのコメントとともに村上のハイライト映像を公開。「日本のベーブ・ルース」だと村上を紹介し、30本塁打を5度達成、日本人最多の56本塁打をマークした実績を高く評価。「現在25歳で多くの成長を成し遂げている。村上宗隆はメジャーリーグの将来を担う潜在的なスーパースターだ」とし「WELCOME TO THE WHITE SOX!」と歓迎した。

球団公式がアップしたハイライト映像

さらに村上が英語でホワイトソックスファンに挨拶する動画も投稿。村上は英語で「Hello Chicago.My name is Munetaka Murakami.Call me Mune.（シカゴの皆さんこんにちは。僕の名前は村上宗隆です。ムネとよんでください）」と自己紹介し、「I'm happy to be in Chicago.（シカゴに来れて嬉しいです）Yes!」と笑顔で親指を立てた。

この動画を見たファンからは「もう好き」「ようこそムネ！」「Yesss!君のユニフォームを買うよ」など歓迎のコメントが相次いだ。

ほかにも2年契約は短いとする声も。「この子は絶対に大化けすると分かる。少し調整期間が必要かもしれないけど、一回ハマったら恐ろしいことになるね」、「もし彼が1年目に不調だったら大量のメールを送って契約延長を求めるよ、心配しないで。ちゃんと実行するから」と将来性に期待する声も多く上がっている。

早くも現地ファンの心を掴んだ様子の村上。明日の入団会見にも注目したい。

