今年も残すところ10日余りとなり、新年の準備が進められています。新潟市の神社で、おみくじの運気を上げる神事がありました。



護国神社で用意されたのは、約6万個のおみくじ。

約20人の巫女らが、そのおみくじの山を囲うと－



■巫女

「上げましょう 運気を上げましょう」



この『みくじ上げ神事』は2020年から実施されていて、神様から元気をもらい参拝者の一年間の運気が上がるようにという思いが込められています。



■新潟県護国神社 伊藤豊彦禰宜

「(来年は)素早く天高く駆け上がるような午(うま)年に、良い年にしていただきたい。」



護国神社は、正月三が日で約15万人の参拝客を見込んでいます。