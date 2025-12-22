2026年2月に新潟市で開催される『新潟国際アニメーション映画祭』のコンペティション部門のエントリー状況が発表されました。



第4回となる今回は、これまでの『長編作品』の他に、15分以上40分未満の『中編作品』の募集が新たに加わりました。応募があったのは、長編・中編合わせ59カ国・274作品、2026年1月上旬までに映画祭で上映される約20作品が決まります。



■第4回新潟国際アニメーション映画祭 成田兵衛実行委員長

「進化し続ける映画祭として、ここ新潟から世界へ新しい風を吹かせて参ります。」



また、新たなチャレンジを行ったアニメ制作スタジオに贈られる大川博賞には『ひゃくえむ。』を手がけたロックンロール・マウンテン社が選ばれました。



新潟国際アニメーション映画祭の作品は2026年2月20日から6日間、新潟市のシネ・ウインドなどで上映されます。