女優・内田有紀（50）の実妹でタレントの澪奈（30）が21日に配信されたABEMA「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）に出演。姉にまつわる幼少期の衝撃体験を語った。

同番組で、自身の姉が有名人だと気づいた瞬間を聞かれた澪奈は、「私が6、7歳ぐらいの時に、最初の結婚をしまして」と切り出し、姉・有紀の結婚式場へ向かう時のエピソードを披露。「結婚式のホテルの会場まで、観光バスで行った」と振り返った。

そして「私はちっちゃかったんで、あんまり分からなかった」と前置きしながら、車内で「あれ？なんか知ってる人がいる」とびっくり。そのバスには俳優の田中邦衛さん、いしだあゆみさん、岩城滉一が同乗していたといい、「あれ？もしかしてここ、異次元？みたいに思ったことが」と明かすと、共演者からは「北の国からメンバーが！」「凄いな」などの声が上がっていた。

澪奈は今年5月に開催された写真誌「FLASH」（光文社）主催のオーディション「ミスFLASH2026」のセミファイナリスト後半発表記者会見で、女優の内田有紀が実の姉であると、公の場で初めて語ったことで話題に。現在は静岡県を中心に、マルチタレントとして活動している。