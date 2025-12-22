２０日にＴＢＳ系で放送された「芸人総選挙２０２５」では、芸人たちが「今年一番○○だった話」を披露。その中で女性芸人が「今年一番意識が飛びそうになった話」を披露し、スタジオを爆笑させた。

面白ければ有田哲平から１万円の入ったお年玉がもらえるとあり、芸人達が積極的に挙手。その中で男女コンビのぽんぽこの高木ひとみ○が「今年一番ですね、意識が飛びそうになった話です」と切り出した。

他の芸人からは「怖い」などの声が上がる中、ひとみ○は「私、相方が彼氏で、相方の実家に相方のお母さんと３人で住んでいる」と、相方・そえじまひできとは恋人同士で、その恋人の実家で暮らしているという意外過ぎる住環境を告白した。

「お母様が、最近ＤＩＹにはまっていて」といい「急に家中をニスで塗り始めまして。毎日クラクラします」と言い出し、他の芸人からは「怖い、怖い」の声が上がっていた。

ぽんぽこの２人は交際していることは公にしており、４月にはＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで交際歴１２年、結婚も考えているがそえじまに借金があり踏み切れないなどと話していた。