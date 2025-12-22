最近の研究で、求職中にAIを使用すると、採用される可能性が低くなることが分かった/miniseries/E+/Getty Images

（CNN）米国の労働市場が減速する中、AI（人工知能）主導の面接や自動生成されたカバーレターが、求職活動のプロセスを劇的に変えている。ただし、よい方向に向かっているとは限らないかもしれない。

米人材マネジメント協会（SHRM）が今年実施した調査では、回答した組織の半数以上が労働者の採用にAIを使用していた。また、チャットGPT利用者の約3分の1が、求職活動のために同チャットボットを活用したと推定されている。

しかし、最近の研究では、求職中にAIを使用すると、採用される可能性が低くなることが分かった。一方で、企業側では応募数が増加している。

「AIの影響で、企業が最適な労働者を選ぶ能力は低下している可能性がある」と、大規模言語モデル（LLM）がカバーレターに及ぼす影響を分析した研究を共同執筆したダートマス大学の研究者アナイス・ガルディン氏は述べた。

ガルディン氏と、プリンストン大学のジェシー・シルバート氏は、求人掲載サイトのフリーランサー・ドットコムに掲載された数万件の求人応募に添付されたカバーレターを分析した。

研究者らは、22年にチャットGPTが導入されて以降、カバーレターは全体的に長くなり、文章の質も向上した一方で、企業はそれらを以前ほど重視しなくなったことを突き止めた。その結果、適性のある候補者を見分けることが難しくなり、採用率と平均初任給が低下した。

さらに、審査すべき応募の数が増えたことから、雇用主は面接自体を自動化しつつある。

10月に採用ソフトウェア企業グリーンハウスが実施した調査では、米国の求職者の過半数（54％）が、AI主導の面接を受けたことがあると答えた。20年の新型コロナ禍で、オンライン面接は急速に普及。現在では、多くの企業がAIに質問させているが、それでも面接での主観に基づく判断が減ったわけではない。

「アルゴリズムは人間の偏見を複製するだけでなく、拡大させることもある」と、研究者のジュレ・ホルトロップ氏は指摘する。同氏は採用プロセスにおける非同期型ビデオ面接やアルゴリズム、LLMの利用について研究している。

グリーンハウスのダニエル・チェイト最高経営責任者（CEO）は、応募者がAIを使って何百もの求人に応募し、それに応じて企業側もプロセスを自動化するという状況が生まれたことで、誰もが不幸になる「悪循環」が生じていると警告した。

反発の動きも

ある推計では、採用テクノロジー市場は今年末までに31億ドル（約4900億円）規模に成長するとされる。しかし、AIが労働者を差別する恐れがあるとして、州議員や労働団体、労働者らは反発を強めている。

米労働組合連合AFL-CIOのリズ・シュラー会長は、採用でのAIの使用について「AIシステムは、名前や郵便番号、さらには笑顔の回数といった恣意（しい）的な基準に基づいて、適性のある労働者から機会を奪っている」と批判した。

聴覚障害の女性は、AIを活用した面接ツール提供企業ハイヤービューを相手取り、自身の受けた自動面接が法で定められたアクセシビリティー基準を満たしていなかったとして提訴している。

ハイヤービューはこの主張を否定。同社の技術は「検証された行動科学を基盤」として偏見を減らすよう設計されているとCNNに説明した。

しかし初期の課題があるにもかかわらず、AI採用は定着しそうだ。実際、AIの進展によって履歴書を分析する高度な手法が生まれ、これまで見過ごされてきた可能性のある候補者に門戸を開くケースも出てきている。

一方で、採用における「人間的な触れ合い」を重視する人々は満足していない。

ユタ州ソルトレークシティー在住のITプロジェクトマネジャー、ジャレッド・ルーパー氏は、採用担当AIによる面接を受けた際、「冷たい」と感じ、最初に連絡を受けたときは電話を切ってしまったほどだったという。

ルーパー氏は、AIに合わせて振る舞うことが不可欠となる新たな採用プロセスに適応できていない人々のことを案じている。

「一部の優れた人材が取り残されてしまうだろう」