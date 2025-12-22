中国への政府の対応「評価する」59.6%　高市内閣支持率75.9％依然高い水準　「おこめ券」希望3.4％【FNN世論調査】

問1 高市内閣を支持するか、支持しないか。（カッコ内は11月の調査）

支持する 75.9%（75.2%）

支持しない 18.9%（19.6%）

問2 最も評価する高市内閣の取り組み（問1で「支持する」と答えた人への質問）

物価高対策など経済政策 40.2%

社会保障制度改革 10.0%

外交や安全保障 22.9%

献金規制強化や議員定数削減 7.1%

外国人政策 11.7%

問3 どの政党を支持するか。（カッコ内は11月の調査）

自民 30.6%（27.6%）

立憲 4.5%（5.3%）

維新 3.8%（3.8%）

国民 5.7%（4.0%）

公明 2.4%（3.0%）

れいわ 1.2%（1.7%）

共産 2.3%（2.0%）

参政 5.1%（4.5%）

保守 1.3%（1.0%）

社民 0.3%（0.3%）

みらい 0.2%（0.2%）

支持政党なし 39.0%（41.0%）

問4 反発を強める中国への日本政府の対応を評価するか。

評価する 59.6%

評価しない 29.7%

問5 日中関係の緊張状態を心配しているか。（カッコ内は11月の調査）

非常に心配 15.1%（16.4%）

どちらかと言えば心配 38.8%（32.9%）

どちらかと言えば心配していない 28.4%（32.5%）

全く心配していない 16.8%（17.4%）

問6 政府の総合経済対策を評価するか。（カッコ内は11月の調査）

評価する 25.8%（24.7%）

どちらかと言えば評価する 46.6%（41.5%）

どちらかと言えば評価しない 15.3%（22.5%）

評価しない 11.5%（10.4%）

問7 どのような形での食料品の価格高騰対策を希望するか。

おこめ券 3.4%

プレミアム商品券や電子ポイント 24.5%

食料品の現物 3.2%

水道など公共料金の減額 25.8%

現金 26.0%

配布は不要 15.6%

問8 所得税の課税最低限を178万円に引き上げることを評価するか。

評価する 76.6%

評価しない 19.2%

問9 原発再稼働の動きを支持するか。

支持する 64.4%

支持しない 29.1%

問10 与野党協議で1年以内に結論が出なければ衆院議員定数を小選挙区25議席、比例代表20議席自動削減する与党の法案に賛成か。

賛成だ 69.7%

反対だ 23.5%

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない

FNN・産経合同世論調査【2025年12月】

期間：2025年12月20日・21日

調査方法：RDD（固定電話・携帯電話）

回答：全国の18歳以上の有権者1021人（回答者の年齢構成比と男女比、居住地域について、最新の国勢調査の全国データに近似するよう抽出し補正）