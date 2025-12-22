中国への政府の対応「評価する」59.6%　高市内閣支持率75.9％依然高い水準　「おこめ券」希望3.4％【FNN世論調査】

問1 高市内閣を支持するか、支持しないか。（カッコ内は11月の調査）

支持する　　75.9%（75.2%）
支持しない　18.9%（19.6%）

問2 最も評価する高市内閣の取り組み（問1で「支持する」と答えた人への質問）

物価高対策など経済政策            40.2%
社会保障制度改革                　　10.0%
外交や安全保障                　　　22.9%
献金規制強化や議員定数削減  7.1%
外国人政策                    　　　　11.7%

問3 どの政党を支持するか。（カッコ内は11月の調査）

自民　　　　　30.6%（27.6%）
立憲　　　　　 4.5%（5.3%）
維新　　　　　 3.8%（3.8%）
国民　　　　　 5.7%（4.0%）
公明　　　　　 2.4%（3.0%）
れいわ　　　　 1.2%（1.7%）
共産　　　　　 2.3%（2.0%）
参政　　　　　 5.1%（4.5%）
保守　　　　　 1.3%（1.0%）
社民　　　　　 0.3%（0.3%）
みらい　　　　 0.2%（0.2%）
支持政党なし　39.0%（41.0%）

問4 反発を強める中国への日本政府の対応を評価するか。

評価する    　59.6%
評価しない    29.7%

問5 日中関係の緊張状態を心配しているか。（カッコ内は11月の調査）

非常に心配              　　   15.1%（16.4%）
どちらかと言えば心配    38.8%（32.9%）
どちらかと言えば心配していない    28.4%（32.5%）
全く心配していない        16.8%（17.4%）

問6 政府の総合経済対策を評価するか。（カッコ内は11月の調査）

評価する                                      25.8%（24.7%）
どちらかと言えば評価する   46.6%（41.5%）
どちらかと言えば評価しない 15.3%（22.5%）
評価しない                                  11.5%（10.4%）

問7 どのような形での食料品の価格高騰対策を希望するか。

おこめ券                     　　　　　　　3.4%
プレミアム商品券や電子ポイント  24.5%
食料品の現物                 　　　　　　3.2%    
水道など公共料金の減額            　　25.8%
現金                        　　　　　　　　26.0%
配布は不要                    　　　　　　15.6%

問8 所得税の課税最低限を178万円に引き上げることを評価するか。

評価する        76.6%
評価しない    19.2%

問9 原発再稼働の動きを支持するか。

支持する        64.4%
支持しない   29.1%

問10 与野党協議で1年以内に結論が出なければ衆院議員定数を小選挙区25議席、比例代表20議席自動削減する与党の法案に賛成か。

賛成だ        69.7%
反対だ        23.5%

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない

FNN・産経合同世論調査【2025年12月】
期間：2025年12月20日・21日
調査方法：RDD（固定電話・携帯電話）
回答：全国の18歳以上の有権者1021人（回答者の年齢構成比と男女比、居住地域について、最新の国勢調査の全国データに近似するよう抽出し補正）