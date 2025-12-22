IVE（アイヴ）が、韓国最大のK−POP授賞式「MMA2025」で「ミリオンズトップ10」など、3冠を獲得した。韓国メディアOSENが22日、「IVEが、K−POP代表ガールズグループの地位を再び刻む」の見出しで伝えた。

20日にソウル市内の高尺（コチョク）スカイドームで開かれた授賞式で「トップ10」、「ベストグループ」女子部門、「ミリオンズトップ10」と、3部門を受賞した。

韓国メディアOSENは「今年、『REBEL HEART』『ATTIYUDE』『XOXZ』と、3連続で興行に成功したIVEは、既存の『自己確信』というチームカラーを超えて『共感』と『連帯』という一層深まったメッセージを伝え、大衆から多くの愛情を受けた。今回の『2025MMA』3冠王の栄誉は、単純に優れた成績を記録したことを超え、K−POPを象徴するワナビーアイコンに浮上した『IVEシンドローム』の影響力をもう1度確認することができた」と報じた。

IVEは所属事務所のスターシップエンターテインメントを通じ「今年1年、IVEの音楽を愛してくれたすべての方と、いつもそばにいてくれるDIVE（ダイヴ、公式ファンクラブ名）のおかげでこの賞を受けることができた。今年、私たちの音楽を通じて共感と応援をお伝えしようと思ったが、このようにすてきな賞まで受けることができて本当に光栄です。今後も肯定的な影響力を伝えるアーティストになるよう努力します。さらに続けてDIVEとともに美しい未来を作っていきたい」とあいさつした。