¾Ð¤¤ÈÓ¡¦À¾ÅÄ¹¬¼£¡¡£Í¡½£±¤Ç¤ÎÁêÊý¡¦Å¯É×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Öµã¤¤Ï¤é¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡¡·ëÀ®£±£µÇ¯°ÊÆâ¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÊý¤ÎÀ¾ÅÄ¹¬¼£¤¬°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¯É×¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç£±£³Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç¤â¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò£µ²óµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Å¯É×¤Ï£²²ó¤·¤«µá¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Å¯É×¤¬¥é¥¸¥ª¤ÇÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÆÉÊ¤«¤é¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ÈÆ±»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¥¦¥é¼Â¶·¡ª£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ËóÊÎÛ¡¦ÅÄÂ¼Íµ¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¦±·ÏÂ¹°¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Í¥¿¤Î²»À¼¤À¤±¤ÏÎ®¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î²»À¼¤ÏÎ®¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¤ËÅ¯É×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡¢±·¤Ï¡ÖÂè°ìÀ¼¤¬¤ä¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ¯É×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤Ê¡£¤É¤¦¤ä¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÁêÊý¤Î¿´Ãæ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÄÂ¼¤¬¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¸å¡¢É¬¤ºÁÆÉÊ¤Î¡Ø¤½¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ñÏÃ¤¬¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¥ª¥ì¤Ï¤Ç¤â¡¢¤½¤Ã¤Á¤ò¸À¤Ã¤Æ£Í¡½£±¤ò½ã¿è¤Ë¸«¤ë¡Ê¤Î¤È¡Ë¡¢°ã¤¦Êý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃåÃÏ¤â¤¢¤ë¤·¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤«¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¸À¤¦¤«¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅ¯É×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÀ¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢Íè¤¿Íè¤¿¡£¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ä¤í¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¡£Å¯É×¤¬£²¡Á£³²óÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÉáÄÌ¤ä¡£¥Ú¥³¥Ú¥³¤Ç¤·¤¿¡£¸¬µõ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿³ºº°÷¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÄÂ¼¤¬¡Ö¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¡Ë¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Å¯É×¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¹Å¤¤´¶¤¸¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢À¾ÅÄ¤Ï¡Öµã¤¤Ï¤é¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡×¡£±·¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«´é¡¢ÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¢¡¢ÌÜ¡¢³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²»À¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¯É×¤¬²¿¤«ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤â¤¦¤³¤³¤Ç¾Ã²½¤·¤È¤³¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£