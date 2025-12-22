「ザ・ロイヤルファミリー」放送終了後の特別映像に反響相次ぐ「最後のテロップで涙腺崩壊」「余韻がすごい」
【モデルプレス＝2025/12/22】TBS公式YouTubeチャンネルが12月20日、更新された。12月14日に最終話を迎えた、同局系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の特別映像が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】感動映像「ザ･ロイヤルファミリー」最終回から1週間後
「【御礼】3ヶ月間応援ありがとうございました！日曜劇場『ザ･ロイヤルファミリー』【TBS】」と題された動画では、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」の創業社長で馬主の山王耕造（佐藤浩市）が「先生、夢あんの？夢はあんのか」と本作の主人公・栗須栄治（妻夫木聡）に問う第1話のシーンからスタート。
「同作の印象的な場面とともに「馬主の皆さま…牧場の皆さま…調教師の皆さま…ジョッキーの皆さま…厩務員の皆さま…全ての競馬関係者の皆さま…ファンの皆さまに心から感謝いたします」とテロップが流れ、最後に「そして最高の有馬を」と28日に開催される「有馬記念」に向けた言葉で締めくくられた。
この投稿には「最高のドラマでした」「終わった後も余韻がすごい」「最後のテロップで涙腺崩壊」「胸が熱くなる」「続編希望」といった声が寄せられている。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆「ザ・ロイヤルファミリー」特別映像が公開
◆放送終了後の特別映像に反響
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
