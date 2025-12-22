中川翔子、双子弟の珍しい耳の形に驚き「びっくりした」ファンも「初めて見た」「ご利益ありそう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】歌手でタレントの中川翔子が12月21日、自身のInstagramを更新。双子の「弟くん」のショットを公開し、話題になっている。
【写真】40歳双子出産タレント「初めて見た」衝撃の耳公開
中川は「弟くんが耳が餃子になっててびっくりしたよ！」とつづり、双子の「弟くん」のショットを公開。耳が畳まれた状態で餃子のような形に「次々といろいろ見せてくれて面白い」とコメントしている。
このショットにファンからは「餃子耳はびっくりだね」「初めて見た形」「可愛すぎる」「ご利益ありそう」「シュールで笑った」などといった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子の「弟くん」の珍しいショット公開
◆中川翔子の投稿が話題
