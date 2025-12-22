Hey! Say! JUMP山田涼介、“ほろ酔い”ドアップ自撮りショットに「ビジュ天才」「色気ありすぎ」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/22】Hey! Say! JUMPの山田涼介が12月21日、自身のInstagramを更新。貴重な自撮りショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】JUMP山田涼介、“ほろ酔い”貴重自撮りショット
現在、Hey! Say! JUMPはドームツアー「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」を開催中。同日には愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演が行われ、山田は「ライブ終わり1人呑み」と報告し、ルームウェア姿の自撮りショットを公開。ほんのりと顔を赤くした貴重な姿が収められており「今日も楽しかった！次は東京でね」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「ほろ酔い？」「ほっぺ赤いの可愛いすぎる」「破壊力すごい」「ビジュ天才」「胸元がセクシーで刺激が強い」「いいねが押し足りない」「色気ありすぎて困る」などと反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田涼介、貴重自撮りショットに反響
