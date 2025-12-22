最上もが、愛娘＆猫の癒やし家族ショット公開「冬ならではの1枚」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】タレントの最上もがが12月21日、自身のInstagramを更新。娘と猫の2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳元アイドル「冬ならではの1枚」娘＆猫が横たわる姿
最上は「床暖あったかーい」とつづり、娘と猫が一緒に寝ているショットを公開。猫は「娘のことが少し苦手」らしいが「私の近くにいたくて耐えてるくま。笑笑 優しいお兄ちゃんだね」ともコメントをつづり、「最近の最上家」ショットを披露している。
この投稿には「娘ちゃんの成長早い」「ほっこりする」「平和な家族時間」「冬ならではの1枚」「癒やされた」などといった反響が寄せられている。
最上は2020年11月に妊娠を発表し、2021年5月1日に第1子となる女児を出産したことを報告。未婚のシングルマザーであることを明かしている。（modelpress編集部）
◆最上もが、娘＆猫の家族ショット披露
◆最上もがの家族ショットが話題
