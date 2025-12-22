今、【ハニーズ】で売れている！ 40・50代のスタメンに任命♡「冬の本命パンツ」

寒さ対策に力を入れたいけどおしゃれも諦めたくない……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、【ハニーズ】でいま売れているあったか素材のパンツ。今回はその中から、こなれた大人カジュアルを演出するストレートパンツと、冬の着こなしを軽やかに見せるガウチョパンツをピックアップしました。真冬に頼れるスタメンパンツを探している人は、ぜひチェックしてみて。

大人らしく決まる、ストンと落ちるストレートシルエット

【ハニーズ】「あったかストレートパンツ」\2,980（税込）

なめらかなベロア素材が季節感と上質さを感じさせるストレートパンツ。適度なワイドシルエットである一方すっきり見えもするので、裏フリースのパンツながら着ぶくれ感なく洗練された雰囲気で着こなせそう。ウエストゴムで楽に穿けるのも嬉しいポイントです。普段のお出かけからおうちでのリラックスタイムまで、大人の休日コーデに重宝するパンツになる予感。

ケーブルニットを合わせて肩の力の抜けた大人カジュアルに

冬らしいケーブル編みのセーターに、やさしげなモカカラーのワイドパンツを合わせたニュアンスコーデ。セーターの裾からチラ見せしたブラウスがアクセントになり、シンプルなワンツーコーデをおしゃれに格上げ。トップスもボトムスもゆとりのあるシルエットですが、パンツのストンと落ちるストレートラインがシャープな印象を与え、ラフすぎない大人カジュアルに仕上がります。

広がりすぎないシルエットで落ち着いた華やぎをプラス

【ハニーズ】「あったかガウチョパンツ」\2,480（税込）

季節感とほどよい抜け感を同時に演出できそうな、こちらもベロア素材のガウチョパンツ。「裏シャギーであたたかくソフトな肌触り」（公式サイトより）なので、穿いたときのひんやり感がなく快適な着心地が叶いそう。腰まわりや太もものラインを隠しつつ、ほっそりした足首だけ見せられるので、自然とスタイルアップに繋がりそうなところもミドル世代に嬉しいポイント。

シャツ & カーディガンのきれいめコーデを新鮮に

コンサバな印象になりやすいシャツとカーディガンの組み合わせも、ガウチョパンツを合わせれば一気にこなれたコーデに。ガウチョパンツが足元を軽快に見せるので、トップスはアウトスタイルでも重心が下がりすぎず、バランスよく決まっています。靴は黒のショートブーツを選んで、全身を引き締めつつ今っぽいボリューム感をプラス。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S