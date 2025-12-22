【無神経な夫】娘が頑張ったヘアアレンジを見て「悪役かよ」と爆笑。夫を一喝した長女の“一撃”
知人の娘ちゃんはおしゃれに目覚めたそうですが、そんな娘に夫が余計なことを言うので困っていたそう。そんなある日、上の子が夫に痛烈な一言を放ちました。知人から聞いたエピソードを紹介します。
おしゃれに目覚めた娘
私には中学1年生と小学校3年生の娘がいます。
小学生の娘Aちゃんは最近おしゃれに目覚めてきました。
服を買うときは自分で選びたがり、アクセサリーも集め始めています。
雑誌やネット、動画を参考にしながら日々おしゃれを研究中。
お姉ちゃんに手伝ってもらいながらヘアアレンジもこなし、私はそんなAちゃんの様子を微笑ましく思っていたのです。
夫が水を差す
ところが夫は、Aちゃんに対して無神経な言葉をかけ始めました。
腕の部分が膨らんだ服を着た娘に、「肩がそんなに膨らんでいると防御力高そうだな！」と軽口を叩きます。
Aちゃんなりに一生懸命アレンジした髪型を見ては、「その髪型、アニメの悪役っぽい！」と爆笑。
夫が軽口を叩くたびに私は急いで止めますが、夫はそんな言動をやめようとしません。
夫と2人きりのときに「あんなこと言われたらAちゃんが傷つく。お願いだからもうやめて」と言うのですが、「俺の言うこと面白いだろう？」と真剣に受け止めてもらえませんでした。
お姉ちゃんが一喝
ある日お姉ちゃんにアドバイスをもらいながら、Aちゃんがコーディネートを楽しんでいたときのことです。
そこにやって来た夫は、「またそんな格好して。今度は何のキャラの真似だ？」といつものように軽口を言い始めました。そのうえ、ニヤニヤと笑っています。
夫を止めようと私が口を開きかけた瞬間、お姉ちゃんが先に言葉を発しました。