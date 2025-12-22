ソフトバンクの野村勇内野手が２２日、みずほペイペイドームの球団事務所で２度目の契約更改交渉に臨み、今季２１００万円から約２・５倍となる３１００万円アップの年俸５２００万円でサインした（金額は推定）。１６日の１度目の交渉は保留。今回、金額の上積みはなかったが「金額ではなく、１年に１度のことなので。いろいろな話をしました」と説明し、内容の一部を「ユニホームが破れるので、ユニホームの枚数を増やしてくださいと。それが２度目になった原因です」と笑顔で明かした。

４年目の今季は主力の故障で生まれたチャンスをつかみ、５月からスタメンに定着。１２６試合に出場し、打率２割７分１厘、１２本塁打、４０打点、１８盗塁といずれも自己最高成績を残した。日本シリーズでは、日本一を決めた第５戦で決勝弾。球宴に出場し、侍ジャパンにも選出されるなど飛躍の年となったが「１年で終わらないように。２年、３年とやって一流なので、そこに近づけるように」と誓った。１年目の２２年に２ケタ本塁打＆２ケタ盗塁と活躍したが、２、３年目は低迷。「トントンといかないことは分かっている」と気を引き締めた。

来季は今宮と本格的に遊撃のレギュラー争い。小久保監督も２人の勝負を宣言している。昨年はその今宮のもとで自主トレを行った野村だが、来年１月は独立して滋賀で単独トレーニング。「（今季は）あの自主トレがあったから、この結果がある」と感謝するが、今宮からも「伝えることは伝えた。もう一人でできる」と背中を押されたという。「これからの野球人生のレベルアップにもつながる」と卒業し、師匠に挑む。