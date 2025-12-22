【俺の楽器・私の愛機】1941「ビートルズは興味ないです。」
【Fender オールローズテレキャスター】（福井県 エレガント野菜マシマシ 29歳）
布袋寅泰にアベフトシ、山下達郎にジョン・フルシアンテと好きなギタリストは皆テレキャスターを使っていたのでずっとテレキャスターを持つのが憧れでもあったのですよ、仕事が波に乗ってきたご褒美として良いテレキャスターを買おうと決めて約半年、色々と弾いてきたけど中々しっくり来る子に出会わない日々を過ごしてきました。
そんな最中にお世話になってるギターショップにコイツが入荷してきたんですよね、オールローズテレキャスター、存在は知ってましたが初めて見ましたね。
お店の方にFenderも良いローズが手に入らないと作らないんだよーと説明はされ、凄いギターなんだな〜と思うも「ジョージのギターかぁ…」と思うだけでして。
余り使ってる人見たこと無いんで、それこそコレ買ったらジョージ・ハリスンのファンかよとか思ってたんでほかのギターを試してコイツには余り興味なかったんですよね。
そこから半年ほど経って、そろそろギター欲しい欲が収まらず店にあるテレキャスターを全部弾かせて欲しいと頼み10本ほど弾かせてもらったんですが、いやいやどうしてか2本まで絞った中にコイツが紛れてきたんですよね。
テレにしてはかなり太めなネック、どっちかといえば硬めな音質、重さはそこそこ、でも何故か嫌いになれないそんなギターでした。
しかしまぁ贅沢な悩みですけど、求めているのはTheテレキャスターな訳で言っちゃえばコイツはイロモノというかファンアイテムじゃない？と決めかねていたのですが。
ふと今年のフジロックで見た山下達郎のステージを思い出したんですよね、あのテレキャスターに見た目も近いし、何より他のテレキャスターにはないすごくパリッとした音は理想で言えば理想的でもあったのでそこから長考するもなんやかんや最終的にはお迎えする事に決めました。
しかし、コレを手にしてからやはりというか何処に行ってもビートルズのファンだと思われるのが中々面倒なのです。ホント、興味無いんで。
確かにコレ手に入れてから聞いたRevolverのアルバムはカッコよかったし、Netflixのビートルズの屋上ステージも見たし、ジョージ・ハリスンのソロアルバムも買ったけど。
いや、ホントに、興味無いから。
◆ ◆ ◆
すげえな、もともとロールローズってだけでも凄いのに、カスタムショップだもんな。薄めのボディが渋いっすね。それにしても激重ではなく、重量はそこそこなんですね。どれくらいチェンバード加工されているんでしょう。ソリッドでキレがありながらもエアー感と広がりのあるサウンドがしそう。ヤバいっすね。ということで、とくにジョージ・ファンではないことは最初から分かってますよ。だってファンなら迷わず買っているっしょ。とはいえ、これも縁。次は1964年モデルのSGを買ってこちらに投稿してくださいね。（ステッカーには触れず）（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ