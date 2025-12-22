〈「なぜ僕だけが」新入社員なのに“会社で無視される存在”に⋯エリート生まれ・有名私大育ちの男性が「引きこもり」に変身した“集団いじめ事件”〉から続く

引きこもりとなり、家族の中で「存在しない者」として扱われてきた40代男性。妹の結婚をきっかけに、抑え込んできた怒りと劣等感はついに爆発する。東大卒の父と常に比較され続けた末に起きた、取り返しのつかない一夜とは――。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

阿部恭子氏の新刊『お金持ちはなぜ不幸になるのか』（幻冬舎）より、裕福な家庭が迎えた最悪の結末をお届けする。なおプライバシー保護の観点から、本文中の人物名はいずれも仮名である。（全3回の3回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

労働意欲の喪失

学校だけでなく会社でもいじめやパワハラの被害を受けた僕は、社会に出ることを諦めました。家には働かなくても僕ひとりが生きていくには十分すぎるお金があります。別に外で働かなくても投資でもして資産を増やすことだってできるだろうし、僕は再就職しないと母に宣言しました。

納得とまではいきませんが、母も半ば諦めた様子でした。ただ、こんな僕でもパートナーがいた方がいいと、NGO団体でボランティアをしている女性を紹介されました。

高橋葵という女性は僕と同い年でしたが、服装が落ち着いているからか、少し年上に見えました。特に美しいわけではなく、かといって醜いわけでもなく、付き合うかどうかは性格次第かなと思いました。

ふたりで食事をすることになったのですが、人の話を聞かずに料理にがっつくマナーの悪さや相手への配慮のなさに僕は興ざめしました。ニートのくせに、「翻訳家」とまで豪語するところも引いたし、その見栄に知性が追い付いていない印象を受けました。

「私はあんたにはもったいないわ」

と言わんばかりの傲慢な態度。こっちから願い下げです。

バレーボールが得意な妹は、スポーツ推薦で有名大学に入学しました。幼い頃から成績も良く、器用に何でもこなすタイプです。卒業後しばらくは企業のバレー団に所属していましたが、引退後はスポーツキャスターとして活躍するようになりました。

妹はある企業の重役の息子と交際しており、結婚を考え始めていました。

僕が仕事を辞めて家にいるようになると、僕の存在が結婚の足枷になるのではと心配していたようです。世間では元農水事務次官の長男が引きこもりで、その家庭内暴力に耐えかねた父親が息子を殺害するといったショッキングな事件が世間を騒がせていました。

僕たちのような裕福な家族にはニートや引きこもりは少なくないのです。だからこそこの時期、家族にそういう人がいないか、結婚を考えている人たちは敏感になっていたはずです。

妹の結婚が破談したワケ

妹の彼氏が両親に挨拶に来る日、僕は家を出るようにし、あえて姿を見せないようにしていました。それでも結婚となると、いつまでも無視をするわけにもいかず、両家の食事会には顔を出すようにと言われてしまったのです。

僕は渋々、スーツを着て出かけることにしました。引きこもりということがバレれば破談になりかねないので、もし聞かれたら友人と起業の準備をしていると答えるよう言われていました。

先方の家族には妹がふたりいました。厚化粧で見るからに傲慢そうな姉妹でした。しかし、こういう女に限って鼻が利くようです。

お酒も入り、両親たちはいつになく楽しそうな様子でした。僕は会話に入れず、ひたすらビールを飲んでいたところ、この姉妹に質問攻めにあうことになってしまったんです。

「お兄さん、ビールお注ぎしますよ」

姉妹のひとりは空いたグラスにビールを注いでくれました。

「すみません」

「前回はお会いできなかったので、今日お会いできることをとても楽しみにしていました」

わざとらしい挨拶に、僕は不快な気持ちを紛らわすようにグラスに注がれたビールを飲みほしました。普段、お酒を飲む習慣がないので、かなり酔いが回っていたと思います。

「お兄さんはマスコミ関係にはいかなかったのですか？」

「はい、興味がなくて」

「もったいないですね。花山先生のコネがあれば有利でしょう」

あからさまな言い方に、僕はカチンときました。

「興味がないものは仕方ないですよね」

「法科大学院を卒業されていらっしゃるようですが、弁護士さんですか？」

「大学院は卒業ではなく修了といいます。法務博士です」

「私が聞きたいのは、弁護士資格があるかどうかなのですが……」

「ありませんけど」

「え、そうなんですか」

理性が崩壊

まどろっこしい質問に、段々と怒りが込み上げてきました。

「それで、現在はお勤めではなくて？」

「勤めてませんが何か？」

酔いが回っていたこともあり、僕は真面目に答える気を失っていました。

「ところであんたたちは何様？ 仕事してんの？」

「あんたって……」

姉妹の姉は、ぶっきらぼうな僕の口調に引いていました。

「私は化粧品会社に勤めています」

「へえ、美容意識が高いようには見えないけど」

「ちょっと、この人最悪、行こう」

姉妹の姉は僕から離れようと、妹の腕を引っ張りました。

「お父さんはかっこいいのに、残念な人だね」

聞こえてきた会話に僕の理性は崩壊しました。

キャー！

「黙れよブス。さっきから気持ち悪いんだよ！ 鏡見てからモノを言え！」

僕はお酒に吞まれて理性を失ったのか、目の前にあった食べ物を姉妹に向かってぶちまけたのです。

「キャー！」

僕はその後飲みすぎたのか意識を失い、そこからの記憶はありません。もちろん、妹の結婚は破談です。

妹の僕への暴力は、この直後から始まったのです。僕は妹に、家族の恥だから自殺しろと何度も言われました。殺されかけたこともあります。

ところが最近、妹は新しい相手を見つけて結婚しました。結婚式は、僕はコロナに感染したことにして欠席しました。

父が政治家になる話は何度かあったようですが、実現しないまま、今度は妹に話が来ているそうです。

妹も満更ではないようで、いつか出馬するつもりのようです。最近、やたら意識してか、市民運動にも参加するようになっています。SNSでは「多様性」とか「誰ひとり取り残さない」といった発信をしています。僕を殺そうとしたにもかかわらず……。

僕は妹からの暴言を録音しています。もし将来、彼女が出馬する時が来れば、すべてを告発したいと思います。

（阿部 恭子／Webオリジナル（外部転載））