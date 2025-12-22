¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¡ÖÉ¨¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¡×¡¡´é¤òÊ¤¤¤Ã´²Í¡Ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çÎÏ¤¬¡Ö½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿²ÄÇ½À¡×
¥â¥Ê¥³ÆîÌîÂó¼Â¤¬Éé½ý¸òÂå¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥â¥Ê¥³½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î21Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¡£
¡¡½Å½ý¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¤ÏÁ°È¾¤ËÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÉé½ý¸òÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡ÖÉ¨¤¬ÃÏÌÌ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿ôÊ¬´Ö¤âÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¶ìÄË¤ÎÉ½¾ð¤Ç´é¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤ÎÂ®Êóµ»ö¤Ç¤â¡ÖÉé½ý¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌÏÍÍ¡×¤È¤µ¤ì¤¿ÆîÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº¸É¨¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÎÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏ¤ÏÍèÇ¯6·î¤ËËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÉé½ý¤Î¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë