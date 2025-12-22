¡Ô¼ÂºÝ¤ËÆþÍá¤·¤Æ¤ß¤¿¡ÕËüÇî¤ÇÏÃÂê¢ª¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤¬6000Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤Ø¡Ä¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ï¡ÈÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡É¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡2025Ç¯4·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¤¬Å¸¼¨¤·¤¿¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ÏÏ¢ÆüÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤òÀ¸¤ß¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÎ¸³¼Ô¤Ï1270¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢Í½Ìó¤·¤è¤¦¤Ë¤âÁèÃ¥Àï¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ßõÎõ¤Ç¡¢µã¤¯µã¤¯¤¢¤¤é¤á¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡ÛÂ¸µ¤«¤é¤ªÅò¤¬¿á¤½Ð¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ÇÁü¤¬¡Ä¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡¤µ¤Ê¤¬¤é¡È¸¸¤ÎÁõÃÖ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÄËë¸å¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤¬¡ÖLABIÃÓÂÞËÜÅ¹¡×¤Ë¤ÆÆ±µ¡¤ò6000Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¤Ø¤Î¼èºà¤È¤È¤â¤Ë¼Âµ¡¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ´¶¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿
Áí³Û1²¯±ß¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°
¡¡¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤ò³«È¯¤·¤¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢ÈùºÙ¤ÊË¢¤ÇÀö¾ô¤¹¤ë¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¡Ö¥ß¥é¥Ö¥ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1970Ç¯¤ÎËüÇî¤Ç¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÀÄ»³¶³ÌÀ²ñÄ¹¤¬»°ÍÎÅÅµ¡¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¡È¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡É¤³¤È¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥¹¡×¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿2018Ç¯¡£ÀÄ»³²ñÄ¹¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Î¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤òÂçºå¤ËºÆ¤Ó¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¡¢Áí³Û1²¯±ßÄ¶¤òÅê¤¸¤ëÂç³Ý¤«¤ê¤Ê·×²è¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌ³¼èÄùÌò¤ÎÊ¿¹¾¿¿µ±»á¤Ï¡Ö1970Ç¯ËüÇî¤Î»þ¤Ï¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÉáµÚ²ÄÇ½¤Ê¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Ï¡¢Ä¾·Â100¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¡á0.1¥ß¥ê¡ËÌ¤Ëþ¤ÎÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤ÊË¢¤ÎÁí¾Î¤À¡£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¤ÏÆ±µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÆþÍá´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÎ¤òÀö¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µ¡Ç½¡×¤È¤Ï
¡¡¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎÀö¾ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¿´¤âÀö¤¦¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇØ¤â¤¿¤ìÉôÊ¬¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¿´Çï¤òÂ¬Äê¤·¡¢¿´Íý¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¤¬±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦¿åÎ®¤ò¼«Æ°À©¸æ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçºåÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿åÃæ¤Ç¤â¿´Çï¿ô¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¡¢±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î¥×¥í¥°¥é¥àºî¤ê¤Ë¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¤É¤ó¤Ê±ÇÁü¤Ç¿Í¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤«»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ²òÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤Î»îºî¤À¤±¤Ç5¡Á6¸Ä¡¢¤µ¤é¤Ë·Á¾õ¤ò·è¤á¤ëÌÏ·¿¤Ï²¿ÅÙ¤âºî¤êÄ¾¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³°Â¦¤Î¥«¥Ð¡¼¤À¡£¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÍÞ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÃ±½ã²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¿¹¾»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËüÇî³«Ëë¤ÎÌó1Ç¯Á°¤«¤é¤ÏºÇ½ª·ÁÂÖ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢´°À®¤Ï³«Ëë¤Î10¥«·îÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾åÅÄ¥Þ¥Ê¥Ä»á¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë»³Ã«±ÑÆó»á¤â»²²è¡£2¿Í¤Ï¸ÜÌä¤È¤·¤Æ·î1²ó¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤äËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Åö½é¤Ï¡Ö1Æü5²ó¡×¤Î±¿Å¾¤ÇºÇÂç1000¿Í¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Ìó¤¬»¦Åþ¡£¸åÈ¾¤Ï¡Ö1Æü8²ó¡×¤ËÁý¤ä¤·¡¢1Æü¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯²ÔÆ¯¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¸Î¾ã¤â¤Ê¤¯¡¢1²ó¤ÎÂÎ¸³¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÌµ¿Í±¿Å¾¤ÇÍáÁå¤òÀö¾ô¤·¡¢Ìë¤Ï¶¯¤¤»¦¶ÝºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É±ÒÀ¸ÌÌ¤âÅ°Äì¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë1270¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Þ¥·¡¼¥ó¡×
¡¡º£²ó¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÅ¸¼¨¤Î¤ß¤ÇÂÎ¸³¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐÌÌ¤·¤¿¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤Ï¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢±§ÃèÁ¥¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Àþ·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤À¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÇÂÎ¤òÀö¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Ãæ¤ËÆþ¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤··Á¤³¤½°ã¤¦¤¬¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²óÉüÁõÃÖ¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤èÂÎ¸³¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¾å²¼¤Î¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤ËÃåÂØ¤¨¡¢Æ¬¤ÏÀ°È±ÎÁ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÂÎ¸³¤Ø¡£¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¸åÆ¬Éô¤«¤éÎ¾¼ª¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¡£¥·¡¼¥È¤ÏÄø¤è¤¤¹Å¤µ¤Ç¡¢¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬ÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤ä¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥«¥Ð¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¡¢Ì©ÊÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤¶³°¤È¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¾¯¤·ÉÔ°Â´¶¤âÊú¤¯¤¬¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£±Õ¾½¤Ë¡ÖÃí¿å¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÂ¸µ¤«¤é²¹¿å¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¤â¤Î¤Î½½¿ôÉÃ¤Ç¿åÌÌ¤¬¶»¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤ÎÁíÅòÎÌ¤Ï¡¢Ìó350¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¤³¤ÎÎÌ¤¬°ìµ¤¤ËÃí¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡²¹ÅÙ¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅòÄøÅÙ¤«¡£¤ªÅò¤¬¾å¸Â¿å°Ì¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢ÅòÁ¥¤òÇòÂù¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÈé»é±ø¤ì¤Ê¤É¤òµÛÃå¡¦Éâ¾å¡¦Ê¬Î¥¤·¤ÆÀö¾ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Àö¾ô¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇØÃæ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¿´ÅÅÇÈ·Á¤ÎÂ¬Äê¤ò³«»Ï¡£ÆþÍá¼Ô¤Î¿´ÅÅ¡¦¶¯ÅÙ¡¦¼«Î§¿À·Ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬±ÇÁü¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£±Õ¾½¤Ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤Ê²»³Ú¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¡£¿´ÅÅÇÈ·Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¿´¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Î¿´ÅÅÇÈ·Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÁ°4¥«½ê¡¢¾å8¥«½ê¤«¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤¬Ê®¼Í¤µ¤ì¡¢¼ó¤«¤é¾å¤ò´Þ¤á¤¿Á´¿ÈÀö¾ô¤¬³«»Ï¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤ò´Þ¤à¿åÎ®¤¬´é¤ÈÆ¬¤òÀö¾ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾åÉô¤«¤é¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤¬´é¤Ë¤âÅö¤¿¤ë¤¬¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤¶¯¤µ¤Ç¸ÆµÛ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¿åÎ®¤Î¶¯¤µ¤â¡¢¿´ÅÅÇÈ·Á¤«¤é·×Â¬¤·¤¿¿ÈÂÎ¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢AI¤¬¼«Æ°¤ÇÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ¸³¤·¤Æ¿ôÊ¬¤â·Ð¤Ä¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ÈÂÎ¤¬Àö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²÷Å¬¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÅò²¹¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë15Ê¬¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÈÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡É¤Ë¤â¸ú²Ì¤¢¤ê¡©
¡¡ÇÓ¿å¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ãí¿å¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿å°Ì¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÇÓ¿å¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡Ö¥´¡¼¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯¤á¤ÎÉ÷¤¬¿á¤½Ð¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ò´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´°Á´¤Ë´¥¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Î¿¡¤¼è¤ê¤ÏÉ¬Í×¤À¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¤¬³«¤¡¢³°¤Ø½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È³°µ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¡£Åß¾ì¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ³°µ¤Íá¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¹²¤Æ¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡£ÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÂÎ¸³Á°¤è¤êÈ©¤¬¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹Âµ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÈùºÙ¤ÊË¢¤ÎÎÏ¡×¤Ê¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡È±¤âÀ°È±ÎÁ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤·¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡£15Ê¬¤ÇÁ´¿È¤òËþÊ×¤Ê¤¯Àö¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁ´¼«Æ°¡£ÀÐ¸´¤â¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤âÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦¡ÈÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡É¤Î¿Í¤ä¡¢1¿Í¤Ç¤ÎÆþÍá¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤À¤í¤¦¡£ÃÍÃÊ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤éËèÆü¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤ò°ìÈÌÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ËüÇî¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡ÖÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡ÖÈÎÇäÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö»ÜÀß¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯8·î¤Ë°ìÈÌÈÎÇä¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë·¡¢¥¿¥«¥é¥ì¡¼¥Ù¥ó¤ÎÃÓÂÞ¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤ÇÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢É÷Ï¤¤Î¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û°Ê³°¤Î¶È³¦¤«¤é¤â¡Ö½¸µÒÌÜÅª¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼õÃíÀ¸»ºÀ©¤Ç¡¢Ç¼´ü¤Ï¼õÃí¤«¤éÌó3¥«·î¤À¡£11·î¸½ºß¤Ç¹ñÆâ8°Æ·ï¤Û¤É¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤«¤é¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢½ç¼¡ÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï¡ÖºÇÂç¤Ç¤â50ÂæÄøÅÙ¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë1Âæ¤º¤ÄºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¿¹¾»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£´õ¾¯À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ï´Ê°×ÈÇ¤Î³«È¯¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Ê¿¹¾»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤«¤é¼¡¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£1970Ç¯¤ÎËüÇî¤«¤é55Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡£°Õ³°¤È¤¹¤°¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥«¥ï¥Ö¥Á ¥«¥º¥¡Ë