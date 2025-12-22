12月22日、AMエンターテインメントは、20日午後7時にソウル中区（チュング）の新羅（シルラ）ホテル・ダイナスティーホールで行われた、シン・ミナとキム・ウビンの結婚式本式の写真を公開した。

公開された写真の中で、シン・ミナはまるで雪の花を思わせるような装飾のチューブトップドレスを身にまとい、明るい笑顔を浮かべる純白の花嫁姿で視線を集めている。キム・ウビンもまた、クラシックなブラックのタキシードを完璧に着こなし、見る人々の感嘆を誘っている。

この日の挙式は、キム・ウビンと親交の深い俳優イ・グァンスの司会で始まり、主礼を務めた法輪僧侶の温かく心に染み入るような祝辞が会場を温かい雰囲気で包み込んだ。また、祝歌としては歌手Car the garden（カーザガーデン）が登場し、シン・ミナが出演したドラマ『海街チャチャチャ』の挿入歌『Romantic Sunday』を熱唱し、式場のロマンチックな雰囲気を一層高めた。

一方、長い間揺るぎない愛と信頼を育んできたシン・ミナとキム・ウビンは、今後も俳優として活発な作品活動を続けるとともに、社会に前向きな影響力を伝える夫婦として大衆と向き合っていく予定だ。