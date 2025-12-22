ＲＩＺＡＰ、ウエルスアドバイザーが「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」の黒字定着確認、成長投資再開で店舗拡大と
コンビニジム「ｃｈｏｃｏＺＡＰ（チョコザップ）」を展開するＲＩＺＡＰグループ <２９２８> について、ウエルスアドバイザーは２２日付リポートで、２６年３月期第２四半期時点で利益分が計画より２０億円程度上ブレたとみられ、これまでは再成長に向けた基盤づくりのために出店を抑制していたが、下期以降は戦略を転換しｃｈｏｃｏＺＡＰの広告宣伝や新規出店など次の成長に向けた投資に充当する方針と解説。ｃｈｃｏＺＡＰの日本における出店ポテンシャルはあと６０００店舗ほどあり、既存の１８００店舗と合わせ８０００店舗まで拡大を目論むとしている。
レポートでは、２６年３月期第２四半期のＲＩＺＡＰ関連事業の営業利益は３０億円（前年同期から５３億円増）と大幅に伸長、ｃｈｏｃｏＺＡＰ事業において広告宣伝費や新規出店を抑制したことや無人店舗運営の定着化による損益分岐点の低下などの効果が表れており、これまで何度か指摘している通り、ｃｈｏｃｏＺＡＰ事業の営業黒字の定着化が確認できたとしている。想定株価レンジ５００−６００円、投資判断は「オーバーウエート」（強気）継続している。
２２日９時４２分現在の株価は、前日比変わらずの１９６円。
