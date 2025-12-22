M-1グランプリ2025を制したお笑いコンビ「たくろう」が22日、ABCテレビ「おはよう朝日です」（月〜金曜前5・00）に出演。東京からの中継で喜びを語った。

注目の第一声は、きむらバンドの「元バンドマンのきむらバンドです」に続き、赤木裕は「元…ナイスガイの赤木です」とあいさつし笑わせた。

現在の心境を問われると、「一夜明けただけで、われわれ睡眠もまだ取れてなくて。ここに来るまでの10分ほど目をつぶりましたけど…まだまだフワフワしてます」ときむらが明かすと、赤木も「眠る時間は与えて頂いたんですけど、アドレナリンで眠れなくて…」と興奮を語った。

実感についても、「うれしいのはうれしいんですけど、こんなにもバタバタくると、今何を撮られてるのかまったく分かってないという…」と苦笑いした。

スタジオから、同じ大阪で活動する吉本興業の先輩で、6年前の王者「ミルクボーイ」の内海崇から「おめでとう！いや、がんばったよねー！良かったねほんまに」と祝福され、「マジでうれしいです」と笑顔をはじけさせた。「今、訳分からん分からんままやってるでしょ？同じ気持ちでした、僕らも」と呼びかけられ、「やっぱりそうなんですか！」と納得。「今年、結構ミルクボーイさんみたいな感じって言われてたんで、ミルクさんの感じでやることができました」と感謝した。

出番もミルクボーイと同じ「7番目」だった。えみくじで自身らが引かれるまでの間について、「赤木が“もう以降に呼ばれたら集中力切れるわ”って言ってたのが7番目やったんで。ギリギリ集中力がまだある所で引かれたんで…そこが引き強でした」ときむらが明かしていた。