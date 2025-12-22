2025年1月に日本で公開され大ヒットを記録した香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！ 九龍城砦』。数奇な運命をたどる主人公・陳洛軍（チャン・ロッグワン）を演じたレイモンド・ラム（林峯）さんは多くの人の心を鷲掴みにし、ファンの間では“レイラムさん”の愛称で親しまれています。

そんなレイモンドさんに120分の独占インタビューを敢行！ 『トワイライト・ウォリアーズ』への思いから、プライベートでの来日まで、知られざる“素顔”に迫りました。

『週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号』より、一部を抜粋の上ご紹介します。

◆ ◆ ◆

『トワイライト・ウォリアーズ』が大ヒット

――日本における『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！ 九龍城砦』のヒットをどのように受け止められていますか？

共演者もスタッフも、いまだに「なぜ？」と不思議がっていますが、こんな香港のローカルな作品を支持してくださった日本の観客のみなさんには、心から感謝しています。

日本のコミックやアニメが大好きな私としては、今回の映画は原作の小説や漫画の影響を受けつつも、それぞれのキャラクターが本当に上手く作り上げられていたからではないかと解釈しています。あとは、登場人物が男性ばかりだったことも大きいと思います。男気溢れるイメージがみなさんに刺さったんじゃないかと。本当にありがとうございました！

――2025年2月には、大ヒット記念来日舞台挨拶を行いましたが、そのときの印象的なエピソードは？

みなさんが熱狂的に迎えてくださり、とても感動しました。また、舞台挨拶後に控室で、ソイ・チェン監督とキャストたちで、ラーメンを食べたことも忘れられません。その日はやるべきことがたくさんあって、ゆっくり食事をする時間もなかったんです。すぐに食べられるラーメンを頼んだのですが、温かくてとても美味しかったです。私は日本食が大好きで、週に一回、お寿司屋さんの「（日本語で）おまかせ」を食べに行かないとダメなんです（笑）。職人さんの「おまかせ」メニューは香港で流行っているんですよ。

――漫画版の長髪とは大きく異なる、映画版オリジナルとなる坊主頭の陳洛軍のヴィジュアルについて、最初どのように思いましたか？

原作の小説がコミックとなり、そして映画化される過程で、キャラの設定や背景もいろいろ変化しています。私としては、役作りはソイ・チェン監督に“おまかせ”だったので、「難民という設定なので、坊主頭にしてほしい」と言われ、すぐに「分かりました」と答えました。役作りは脚本に合わせることがベストだと思っているので、何の違和感もありませんでした。

――この映画でレイモンドさんを知った方々の中には、劇中のワイルドな陳洛軍と、普段のマイルドなレイモンドさんを同一人物だと思えない人もいるようです。

その反応は俳優にとって、とてもありがたいです。役作りはそれぞれの作品に合わせていくことがベストですし、俳優ならそれぞれの作品で異なるイメージを残してみたいと願うもの。私自身もいろいろ試行錯誤をしながら、気合いを入れて役作りをしましたから、とても嬉しいです。

――日本のファンの間では、陳洛軍は愛らしいルックスなのに戦闘能力が高いことなどから、香港でも流行っているキャラクター「ちいかわ」に似ているという声もあります。また、ご自身が「レイラム」の愛称で呼ばれていることは知っていますか？

（日本語で）ちいかわ？？ レイラム？？ ぜんぜん知りませんでしたが、そのような愛称で呼んでいただき、日本のファンのみなさんに愛されることは、とても光栄なことだと思います。でも、私って、そんなに可愛らしいですか？（笑）

――レイモンドさんの俳優としてのキャリアにおいて、『トワイライト・ウォリアーズ』はどのような作品になったといえますか？

私のキャリアの中では、間違いなく代表作になったと思います。私だけじゃなく、ほかの俳優たち、特に「城寨四少（九龍城砦の4人組）」を演じた俳優にとって、このような素晴らしい作品に参加できたことは、本当に光栄なことでした。そして、日本を含む世界中で公開され、これまでの作品以上に多くの方に注目されたことも大きいです。

――そんな「城寨四少」を一緒に演じられたのがテレンス・ラウさん、ジャーマン・チョンさん、トニー・ウーさん。最年長であるレイモンドさんから見た彼らの印象は？

ソイ・チェン監督から、最初に「兄弟っぽい感じを違和感なく出してほしい」と言われたんです。とはいえ、テレンスは完璧なイケメンで、茶髪のトニーはやんちゃなイメージで、冗談好きな面白キャラ。そして、ジャーマンは筋肉マッチョなキャラで、一緒にいると安心感があるというように、みんな個性がバラバラ。でも、仕事熱心なことはみんな一緒で、役柄を通じて、本当の兄弟のように仲良くなりました。

（会話アプリ）WhatsAppでの4人だけのグループ名に「城寨残兵」と名付けたのですが、映画のラストさながらにボロボロになった兵士みたいな名称でカッコいいでしょ？（笑）

そういえば、先ほどテレンスが結婚を発表したので、おめでとうメッセージを送ったばかりです。早く彼を祝福する食事会をしないといけないね！（※インタビューは10月14日に実施）

――では、2026年の春に撮影が予定されている続編『終章』について、現時点で話せることはありますか？

秘密（笑）。さすがに、ここでは映画の内容については話せませんが、2026年の1月と2月はケンジさん（アクション監督・谷垣健治）からアクション指導や訓練を受ける予定です。前作の訓練期間は1カ月で、今回はその倍の2カ月をかけますから、さらに激しいアクションを要求されると思います。2月まで続くワールドツアー「Go With The Flow」の合間を縫ってのトレーニングになると思いますが、ふたたび「城寨四少」で集まれるのが、今から楽しみでしょうがありません。3月にクランクイン予定です！

日本でのコンサートにかける思い

――2025年5月には、9年ぶり10枚目となるアルバム「Go With The Flow」をリリースされましたが、アルバムへの思いを教えてください。

この9年間、私のボスであるルイス・クーさんの「時間をかけた映画に、より多く出演した方がいい」という助言もあり、仕事の中心が映画になっていました。さらにコロナ禍の影響で音楽業界ではデジタル配信でのリリースが増え、制作が延び延びになっていました。でも、私自身としては、新曲を収録したアルバムをリリースしたいという思いが強かった。ファンの方からもCDを手元に置きたいという要望が多くあり、9年ぶりにアルバムをリリースすることになりました。

――アルバムのリリースに合わせて9年ぶり、6度目となる香港コロシアム公演「Go With The Flow 林峯演唱會」を7日間にわたって開催されました。

私がコンサートを開催する目的のひとつは、俳優としての私のファンにも、歌手としての私のファンにも、近距離で直接「ありがとう！」と、感謝の気持ちを伝えることです。

今回の香港コロシアム公演は、自分のこれまでの記録を超えた全7公演でしたが、現在回っているワールドツアーも過去最多の公演回数なので、より多くのファンに感謝の気持ちを伝えられると思います。『トワイライト・ウォリアーズ』の続編のためのトレーニングと同時進行で、2026年の2月まで続くタイトなスケジュールですが、頑張っていこうと思います。

――2026年1月31日と2月1日には東京ガーデンシアターにて、「Go With The Flow」の日本公演が開催されます。意気込みを教えてください。

日本で自分のコンサートを開催するなんて、夢にも思っていなかったので、とても期待していますし、それを実現させてくれた日本のファンのみなさんには、心の底から感謝しています。香港の歌手が日本でコンサートできることすら珍しいのに、今回は2日間連続。しかも、2日目が15時からスタートのようで、こんな早い時間にコンサートすることも初めて！

香港コロシアム公演のときと全く同じ制作スタッフで日本に向かうので、待っていてください。私が「日本でコンサートをする」と話をした途端、スタッフがみんな「スケジュール空いているよ」と言ってくれたんですよ（笑）。

――日本公演ならではの特別なサプライズは予定されていますか？

今回コンサートに来てくださる日本の方は、やっぱり『トワイライト・ウォリアーズ』を観てくださった方が多いと思うんです。そんなみなさんに感謝の気持ちを伝えるためには、日本語の曲を歌うのがベストですが、それはかなりハードルが高い。じつは自分の曲さえ、歌詞を全部覚えていなかったりしますから……。

でも、『トワイライト・ウォリアーズ』で悪役の王九（ウォンガウ）がカラオケで歌っていた「Monica」（レスリー・チャンが吉川晃司の原曲をカバー）なら、以前に日本で歌って踊ったことがあるんです（2007年8月、東京ドームにて開催された「FACE in JAPAN プレミアムイベント」）。

そしてこの雑誌が発売される頃には情報解禁されるのですが、「城寨残兵」の仲間からトニー・ウーがゲストとして来てくれます。彼も歌手ですからね、一緒に歌ったり踊ったりすることになると思いますよ。

――そんなレイモンドさんのコンサートの楽しみ方を教えてください。

私のコンサートでは、必ず観客のみなさんと一緒に歌う10分程度のコーナーがあります。その中にはヒット曲だけではなく、知る人ぞ知る曲も入っているんです。ちょっとスケールの大きいカラオケのようなものなので、恥ずかしがらずに一緒に歌ってもらえたら嬉しいですね。

プライベートで何度も来日

――香港では月餅のCMに出ることがスターの代名詞だと聞きます。レイモンドさんは「美心（マキシム）月餅」のイメージキャラクターを務めていますが、2025年の中秋節には日本でも発売され、ポップアップストアで品切れするほどの人気を博しました。

サンキュー！ サンキュー！！ 日本で月餅を買ってくださったみなさんに「ありがとう！」、僕をイメージキャラに選んでくれたマキシムさんにも「ありがとう！」という気持ちでいっぱいです。これを機に、私も大好きな月餅を好きになってもらえたら嬉しいですし、美味しい食べ方を教えたいです。来年もイメージキャラになることができたら、またお会いしましょう！

――2025年12月に46歳を迎えるレイモンドさんですが、ステージで歌い踊り続けるため、激しいアクションシーンをこなすため、ずっと続けている健康法はありますか？

身体を動かすことは大事ですから、ジムには頻繁に行っています。あとは、毎日しっかりご飯を食べること。お米を食べないと力が出ませんからね。食事は脂質と糖分、塩分を控えめにして、良質なたんぱく質を摂ることを心がけています。だから、ヘルシーで栄養のバランスもいい日本食は、私にはとても合っていると思いますね。日本に行ったら、いつも毎日刺身を食べるんです。

ただ、日本は美味しいものが多すぎるので、旅行に行くたびに食べ過ぎてしまって、「太ってしまうんじゃないか？」とヒヤヒヤしてしまいます……。今度行くときはコンサートでカロリーを消費するから大丈夫そうですね（笑）。

――レイモンドさんにとって日本はどのような国ですか？

私は幼い頃から日本の音楽や文化に影響されてきましたし、このあいだも香港の映画館に一人で『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を観に行きました。

プライベートでは何度も旅行に来ていますし、今年は妻と娘と3人で北海道のニセコに行ったところです。北海道では自分で車を運転して観光地を回ることが多いですね。東京や大阪も好きで、次に家族で旅行をするときは、娘をUSJの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に連れて行ってあげたいです。

※途中で「休憩を入れますか？」と尋ねても「僕は大丈夫だよ」と満面の笑みで喋り続けること120分。芸能生活25年以上のキャリア、龍兄貴ことルイス・クーとの出会い、5歳になる娘への思いも語られた全７ページの記事全文・特別グラビアは『週刊文春WOMAN2026創刊7周年記念号』で読むことができます。

Raymond Lam

1979年生まれ。中国・福建省出身。98年に俳優デビューし、数々の話題作に出演。2024年公開（日本公開は25年）の主演作『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』がメガヒットとなった。歌手としても活動し、25年に9年ぶり10枚目となるアルバム「Go With The Flow」をリリース。

林峯 レイモンド・ラム「Go With The Flow in Japan」

■会場

東京ガーデンシアター（有明）

■日時

2026年1月31日（土）18:00開場／19:00開演

2026年2月1日（日）14:00開場／15:00開演

■チケット料金

SS席：30,000円、S席：25,000円、A席：18,000円

※全て税込み、※席種：指定席、※枚数制限：6枚、※3歳以上チケット必要

■公式サイト

https://www.promax.co.jp/raymond-lam/

■お問い合わせ

ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

協力：PROMAX Inc.

通訳：Jessica Wong

（くれい 響／週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号）