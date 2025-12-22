ドトールコーヒーといえば、全国に1000店舗以上ある、気軽に使えるチェーンのコーヒーショップですが、東京自由が丘に「ドトールの夢」が詰まった、めっちゃ高級なお店があるのをご存知でしょうか？

【画像】5種類の豪華スイーツの数々…「アフタヌーンティーセット」にハーフドリアが付いた「ハイティーセット」（4300円）の全貌を写真で見る

本日はそんな、普通のドトール「じゃない方」のお店に行ってきました。





個室あり、優雅すぎる空間

自由が丘にある「ロイヤルクリスタルカフェ」は、ドトールの創業者が自分の理想をどこまでも追求するために作った、いうならばドトールコーヒーが行き着いた、一つの理想郷のような施設なのです。

1階にはなんと300客を超えるデミタスカップ＆ソーサーのコレクションを展示。

ほぼほぼ博物館！

うっとりするほど綺麗なデザインのカップとソーサー。コーヒーを飲む前に、まずは器のお勉強です。

そしてこちらが本日のお目当て、2階の「ロイヤルクリスタルカフェ」。

いや、これはたしかにドトールじゃない！

古き良き時代のヨーロッパのイメージ、優雅すぎる空間。

個室もあります。

イメージとしては、国会議事堂の応接室とかってこんな感じ？

行ったことないから分かりませんが。

4300円の「ハイティーセット」は…

ただの町の喫茶店でないことだけは確かです。（個室は2時間利用で2000円）

もう、どこ！？

ついつい背筋もピンと張ります。

本日は「アフタヌーンティーセット」にハーフドリアが付いた「ハイティーセット」（4300円）をいただきます。

飲み物は2種類いただけるので、アフタヌーンティーですから紅茶といきたいところですが、ここはドトールの総本山ですから、敬意を表してコーヒー（ロイヤルクリスタルブレンド）を。

こちらの食器は全てフランスのRAYNAUD（レイノー）で揃えられています。

いつものドトールも美味しいけど、やっぱり一味違う。

そしていよいよ「ハイティーセット（ハーフドリア付き）」が登場！

見るからにゴージャスなルックス。

しっかり説明していきますから、まあ抑えて抑えて（と自分に言い聞かせる）。

下のお皿から上がっていくのがマナー

はやる心を抑えて、まずは愛でるところから。

間違っても、いきなり一番上のケーキからかぶりついたりしないように注意しましょう。

アフタヌーンティーの食べる順番は、下のお皿から上がっていくのがマナー。

料理を説明するために、特別にお皿を取り出してもらいましたが、通常はそのままで好きなものから手前のお皿に取り分けてください。

一口サイズで食べやすい

というわけで一番下のお皿には、

・ズワイガニのミックスサンド

・ビーフシチュー

・自家製バゲット

・野菜スティック＋柚子味噌

の4品。

やっぱり最初は定番のサンドイッチから。

1つ1つが、一口サイズで食べやすいのもアフタヌーンティーの特徴。

いつもは蕎麦屋でひとり呑みが多い僕ですが、今日はおひとりアフタヌーンティーです。

真ん中の段は、

・冷製ローストビーフ

・自家製スコーン

・サーモンカナッペ

・生ハムカナッペ

冷製ローストビーフ、めちゃ美味しい！

冷めても美味しいのが重要

アフタヌーンティーはゆっくり楽しむものですからね、冷めても美味しいというのが重要。

最初から冷製で出すことを想定して作ったであろう、お肉の味と食感が最高です。

アフタヌーンティーといえばスコーン。

外はサクっとしていて、中はホロっと崩れる絶妙の食感。

ドリアはトリュフの香りがすごい！

一番上の段に行く前に、トリュフ掛けシーフードドリアを。

これ、テーブルに置かれた瞬間からトリュフの香りがすごいんです！

上に乗ったトリュフにばかりに気を取られていたら、中から海老とイタヤ貝の具がざっくざくと出てきて、めちゃくちゃ美味しい！

大袈裟ではなく、今まで食べたドリアの中で一番かも。

こちらは単品のフルサイズもあるので、次回はドリアだけしっかり食べに来たいほど。

お待ちかね、最後は一番上のスイーツのお皿です。

5種類の豪華スイーツの数々

季節によっても変わるようですが、本日は

・抹茶のモンブラン

・バニラレアチーズケーキ

・ラズベリーのパンナコッタ

・柚子のクリスタルゼリー

・ノエルマフィン

さすがはアフタヌーンティー、スイーツだけで5種類の豪華ラインナップ。

抹茶のモンブランはしっとりと上品な口当たり。

スイーツ5種も、クリーミー系とさっぱり系の組み合わせなので、飽きずに美味しくいただけます。

最後はコーヒーからオリジナルブレンドのホットティーに切り替えて、文字通りアフタヌ―ンティーを満喫。

食後にキッチンを見学

とにかく素敵な空間で、いつものドトール「じゃない方」を優雅に楽しみました。

さて、食後にもちょっとしたお楽しみが。

実は地下1階がスイーツのキッチンになっていて、そこも見学することができるんです。

食べる前に行くもよし、食べた後に行くもよし。

優雅なアフタヌーンティーをしっかり堪能しちゃいましょう。

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

（小宮山 雄飛）