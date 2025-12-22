俳優の藤原竜也（43）が、21日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。芸能界に入ったきっかけを明かした。

中学3年時の担任が番組にメッセージを寄せ、地元・埼玉の秩父でヤンチャだった藤原の行動を紹介。「教師を教師とも思わない傲慢無礼な生徒。出会った当初、教師に向かって呼び捨てタメ口で話し、しばしば大人を見下すような態度でした」と当時を振り返った。

そして「問題を起こす生徒がグループ化しており、藤原くんはグループのリーダー格。“赤信号、皆で渡れば怖くない”状態で先生方の指導はなかなか届きませんでした。藤原くんは良きにつけ、悪しきにつけ仲間を引きつけ結束させる才能を持っていたのだと思います。校内での事件等の具体例は省略します」とメッセージが読み上げられると、藤原は思わず「本音トーク過ぎて怖い」と苦笑い。当時の自身について「学校に行こうとして、そのまま友達の家行って遊んじゃって…。給食の時間に入っていく」というような生徒だったと振り返った。

そんなヤンチャだった藤原が芸能界に入ったきっかけは「池袋で大抗争があったんですよ。それを見に埼玉の秩父から池袋へ行くわけですよ。そこで“蜷川（幸雄）さんの舞台やるからオーディション出てみないか？”って声をかけてもらったんです」と抗争を見に出かけた池袋でスカウトされたという。

その場では「知らない、知らない」とスカウトを素っ気なくあしらったものの「スカウトの方がオーディションのチラシを友人に渡して、その人がいなくなった瞬間に“ちょっと見せて”って。（芸能界に）興味があったんだと思うんですよ。分からないなりにどういう世界だろうなって。何かあったからそこで引っかかったと思うんですね」と興味を示し、オーディションに参加することになったと懐かしんだ。

芸能界に入る直前の藤原について、再び中学3年時の担任がメッセージを寄せ「事務所との契約に立ち会い、“息の長い役者に育てます”と説明を受けました。当時は本人も気まぐれなところがあり、続けられるのか半信半疑で本当に心配でした」としつつも「別の意味で藤原くんが欠席した日の学校はやや落ち着きが見られ、ホッとしたのも事実です」と暴露した。

この言葉を聞いた藤原は「会社（事務所）の人が先生と食事して、いよいよ送り出す送別をやってくれたんです。先生達は拍手して、“どうぞ、どうぞ。早く連れてってください。逆にありがとうございます”って」と自身が芸能界に入り地元を去ることに安堵していたと自虐的に笑っていた。