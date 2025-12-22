プロ野球・ヤクルトは、所属する村上宗隆選手がポスティング・システムによりMLBのホワイトソックスへ移籍することを22日発表。村上選手のコメントを公開しました。2年総額3400万ドル(約53億円)で契約合意となりました。

村上選手は、野球を通してこれまで関わった人々への感謝を表しました。また、2月に亡くなった元代表取締役会長CEO兼オーナー代行の衣笠剛氏に「天国で『村上おめでとう。だけど、ここからだぞ頑張れ！』と声が聞こえます。死に物狂いで頑張ります」と活躍を誓いました。

さらに、担当する社員が亡くなった球団マスコットのつば九郎にも「今後も見守っていてね！天国で美味しいビールが飲めると思います」とコメントを残しました。

そして、「また新しい道が始まること、シカゴ・ホワイトソックスで野球ができること、メジャーリーグという夢であった舞台で野球ができること、今はその現実にとてもワクワクしています」と、大舞台への挑戦に胸を踊らせました。

ホワイトソックスは村上選手のユニホームを公式SNSに公開。背番号は“5”になります。

▽村上宗隆選手コメント

この度、シカゴ・ホワイトソックスと契約させていただく形となりました。野球を始めた頃から僕に携わっていただき、指導していただいた沢山の方々に感謝しています 僕の背中を押してくれた、球団関係者の皆様、最高のチームメイト、監督、コーチ、感謝しています。

そして何より天国にいる衣笠会長、ようやくスタートラインに立てました。この期間を会長と共有できないのは残念ですが、天国で「村上おめでとう。だけど、ここからだぞ頑張れ！」と声が聞こえます。死に物狂いで頑張ります。そして、どんな時でも出迎えてくれたつば九郎！今後も見守っていてね！天国で美味しいビールが飲めると思います

ここから、また新しい道が始まること、シカゴ・ホワイトソックスで野球ができること、メジャーリーグという夢であった舞台で野球ができること、今はその現実にとてもワクワクしています。

最後に、日本で応援してくださっているファンの皆様、これからも変わらぬ叱咤激励よろしくお願いします。