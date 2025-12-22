12月22日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】鮮やかなピンクが目を惹くコーデも公開

12月30・31日に、毎年恒例のカウントダウンライブ『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A(ロゴ) We are ayu -ep.Seichi-』を東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催予定の浜崎。

この日の投稿では、「いよいよラストスパート 怒涛の追い込みday」とコメントすると、「MFC STORE」とのコラボレーションアイテムのビーニーとフーディーを着用したカジュアルコーデの自撮りショットや、口を開けてお茶目な表情を見せる写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「めちゃくちゃ可愛いー︎」「癒された」「MFCめっちゃ似合ってる」「おしゃれすぎる〜」「追い込み大変だろうけど頑張ってね」などの声が集まっていた。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。同アカウントでは自身のファッションなどもたびたび公開しており、12月16日の投稿では、鮮やかなピンクのキャップが目を惹くコーディネートを披露していた。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより