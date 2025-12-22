世界初！？サバ味噌煮の缶詰12種類を一気に発売！工場の仕組みを変えた情熱と苦悩の日々をサバジェンヌが直撃

サバ缶「あいこちゃん鯖」シリーズでおなじみ、静岡県静岡市の「伊藤食品」がサバ味噌煮の缶詰を12種類を2025年9月1日に一挙発売！ この一大事を、サバジェンヌ・池田陽子さんが見逃すわけがありません。商品発売に至るまでの日々を、青森・八戸工場と静岡・清水工場で直撃しました。

“サバ缶業界の風雲児”は販促からして反則！

ジェンヌです。この冬、サバ業界に衝撃的なニュースが飛び込んできた。

「サバ味噌煮缶全12種類が一挙に発売」！

一気に12種類。しかもサバ味噌煮しばりで！ もうこれはとんでもない事件ですってば！

サバ味噌煮缶における「金字塔」を打ち立てたのは、サバ缶ファンに人気の高い「あいこちゃん 美味しい鯖」シリーズを製造する静岡県静岡市の「伊藤食品」。

厳選した素材を使用し、化学調味料は一切不使用。徹底した品質管理のもと魚介などの缶詰を製造している。

サバ缶も同様。脂のりバツグンの国産サバを化学調味料は使用せずに、素材の味をいかした味付けで仕上げた、美味しい鯖シリーズの中でも、ダントツ人気を誇るのが「あいこちゃん 金の鯖味噌煮」。商品名でピンとこなくても、この姿に見覚えがあるはずだ。

そう、スーパーマーケットなどで燦然と輝く「金色のサバ缶」！！

「あいこちゃん 金の鯖味噌煮」

「あいこちゃん 金の鯖味噌煮」。「おいしくて、安心な缶詰を子どもたちに食べさせたい」という想いを込めて、ブランドマークの小さな女の子「あいこちゃん」が描かれている

厳選した素材を使用し、化学調味料は一切不使用。青森県産の辛口津軽味噌、砂糖などとともに煮込んだ味噌煮は、濃すぎず、甘すぎず、ほっこりした角のない、まあるい味わい。絶品！ さば味噌煮缶ファンの心をつかんで離さない伊藤食品のベストセラー。

そ、そんな伊藤食品の怒涛のサバ味噌煮展開！！

そもそもかねてから、伊藤食品は「攻めてきた」。サバ業界において、かつてない衝撃的な販促レボリューションを打ち上げ続けてきたレジェンドである。

JR東京駅での「史上初 巨大サバ缶ピラミッド」ジャック。八重洲口に、金の鯖味噌煮缶で２m超えという、ピラミッドを設置してしまったのだ。

2019年10月に登場した巨大サバ缶ピラミッド。どこかの広告代理店の発案ではなく、社員の“ピラミッド級”なアイデアによるもの

さらに、名古屋駅での「史上初 巨大サバ缶シャチホコ」設置。全長3メートル高さ2メートル、使用したサバ缶は2500個！

2024年9月、名古屋駅コンコースに出現した「どえりゃー」サバ缶シャチホコ。呆然とするしかない

そして、攻めすぎた販促グッズ「鯖カー」。金銀のサバ缶を模したツートンのボディーカラーに、レーサーはあいこちゃんという静岡で誰もが振り返るド派手な、鯖カーは、れっきとした「営業車」である。

鯖カー。金のサバ缶のみならず、銀のサバ水煮も！ あいこちゃんも！ 全部目立たせようとしたらこうなったのだとか……

いやはや、業界の度肝をぬいてきた、伊藤食品。今回の味噌煮缶事件（！？）も圧倒的すぎて声も出ません……。

そもそもこのとんでもない企画が立ち上がったきっかけについて、清水工場長代理兼商品開発担当の吉田侑未さんは「商品開発プロジェクトがはじまりでした」と振り返る。

吉田侑未さん。髪をほどけばじつは、まさかの「あいこちゃんカット」（ご本人いわく、「たまたま」だそうです……）

「味噌煮も水煮も安定した売り上げはあります。でも、そればかりでいいのか。お客様に『選べる楽しみ』を提供する商品があってもいいんじゃないか。もっとわが社らしい、『面白いこと』ができたら、という議論になりました」と吉田さんが説明する。

そこで決定したのが「味噌煮100（ワンハンドレッド）計画」。

サバ味噌煮缶だけで100種類の商品を開発しようじゃないか！！

「12缶発売」は、ほんの序の口、という前代未聞の壮大なプロジェクトの火ぶたが切って落とされたのだ。

味の好み、製造、そして……襲いかかる試練に情熱で立ち向かう

業界初の挑戦的なプロジェクトは、おもに企画開発やツナ缶の製造を行う静岡・清水の本社工場、そして、サバ缶の製造を担う青森・八戸工場から選抜されたメンバーによってスタートした。

伊藤食品清水工場。あいこちゃんがお出迎え

伊藤食品八戸工場。こちらもあいこちゃんがお出迎え……

「さっそく、100種類の商品の企画出しが始まりました」と吉田さん。

まず決定したのが「ご当地味噌シリーズ」。「味噌そのもの」に着目した商品展開だ。

「味噌って地域ごとに全然味も香りも違いますよね。その個性をいかせたら面白いんじゃないかと。日本各地の味噌なら相当の数のラインナップもできますし（笑）」と吉田さん。

同じく開発にかかわった営業部営業課主任の望月真帆さんも「ご当地の味噌を使ったサバ缶なら、地元の方も喜んでくださるのではと思いました。お土産にもなりますよね」と続ける。

望月真帆さん。あいこちゃんと一緒に！

その結果、まずは「第一弾」として北海道、秋田、東京、京都、愛知、九州と6地域を代表する「ご当地味噌」シリーズ６缶が決定した。

ご当地味噌シリーズ。「北海道味噌（北海道編）」「秋田味噌（秋田編）」「江戸甘味噌（東京編）」「八丁味噌（名古屋編）」「西京味噌（京都編）」「九州麦味噌（九州編）」の全6種

さらに一歩進んでトッピングやアレンジを加えた「変化球サバ味噌煮缶」の開発にも挑戦することになった。とりあえず「ともかく味噌煮で思いつくかぎりの味付けを羅列し、できそうなものを試作していきました」と吉田さん。

作ってみたものの、「とんでもない仕上がりで２度と食べたくないものもあった」（吉田さん）らしいが、これぞ！！という商品に絞り込んだ。「柚子味噌煮」「酒粕味噌煮」「生姜味噌煮」「白胡麻味噌煮」「花椒」「カレー味噌煮」という「味噌ぐるめ」シリーズである。

味噌ぐるめシリーズ。「柚子味噌煮」「酒粕味噌煮」「生姜味噌煮」「白胡麻味噌煮」「花椒」「カレー味噌煮」の全6種

そしていよいよ本格的に商品として製造を開始……というところでプロジェクトに数々の壁が立ちはだかった。

「清水と八戸のメンバーでは『味の好み』が違ったんです」と吉田さん。地域によって「味付けの濃さ」が異なることは誰もが知るところ。さらに辛みや甘みのバランスも「清水では全員イケると思ったのに、八戸では思い切り却下、といったケースも多くって」と吉田さん。「お手上げの時期もありました……」。

しかし、情熱を持ったプロフェッショナル集団に妥協はない。

味噌煮100計画の会議風景。メンバー一同、意見を戦わせる日々が続いた

ともかく打合せ、再度試作の繰り返し、全員が納得のいくものに仕上げた。

さらに立ちはだかった壁は「設備」。

今回の商品には、これまで伊藤食品では使用していなかった食材が多々、必要だった。「たとえば花椒ラー油味噌煮という商品には当然ながら『ラー油』が使われています。でも、八戸工場には油を充填するラインがありませんでした」と吉田さん。

まさかのハード面の問題。どうしようもこうしようもない現実に直面した。しかし、メンバーはあきらめなかった。「ラー油のあるなしでおいしさが全然変わります。なしにするわけにはいかなかったんです」と望月さんが説明する。

ならば、ないものは作るしかない。

八戸工場メンバーは立ち上がった。作ってしまったのだ。「油の充填ライン」を。

「ラインを改良して、洗浄方法も見直して工場の仕組みを変えてしまいました」と吉田さん。

商品はなんとか完成に近づいたものの、最後の山場が待っていた。

今回の新商品は、業界的にありえない「12種類同時発売」。なぜかといえば「ミスが起こりやすいんです」と吉田さんが説明する。そもそも従来新商品といえば1種か2種の発売が規定ライン。

今回は数が多くて味が混ざるリスク、缶にラベル張りのパッケージなので、ラベルミスが起きるリスクなど、製造リスクがてんこもり！ 不安きわまりない事態だったのだ。

しかし、挑戦者に「無理」という言葉はない。

リスク回避のためのさまざまな工夫を重ねて無事完成した。

だが、まだ最大のハードルがあった。

「社長」である。

「12種類！？ 製造に手間がかかりすぎる！ 非効率の極み！」

経営者であればしごくまっとうな意見である。しかし、メンバーは一丸となって、社長に訴え続けた。

「非効率かもしれない。爆発的に売れないかもしれない。でもお客様にサバ缶を通して新しい楽しみと喜びをお届けしたい」

１００プロジェクトに向けて、メンバーの情熱はピークに達していた。会社が何と言おうと、わたしたちはこれをやる。

その熱意を受けて、社長は「根負け」。

社長は完成したサバ缶を試食した。そしてつぶやいた。

「旨いな」。

発売決定！！ 思いはかなう。努力する人間を運命は裏切らない。道は必ず切り開ける。

もはや、『プロジェクトＸ』級。書いているわたしの気分も田口トモロヲ、BGＭは中島みゆきである。

かくして、2025年9月1日、怒涛の12種類販売がスタートした。

缶詰業界からは「12種類、一斉販売！？ 信じられない、すごいと言われました」と望月さん。「よくやった」とライバルながらあっぱれの声が続出したらしい。

サバファンからは話題騒然、あのあいこちゃんの豊富すぎるラインナップ！ と購入者続出。あまりの人気に限定販売の予定が、急遽11月から「未来永劫（たぶん）販売」に変更となった。

これほどまで好評を博した「サバ味噌煮缶」。次回は、12種類のサバ缶を一挙紹介するとともに、アレンジレシピを紹介する。お楽しみに！

■伊藤食品

https://www.ito-foods.co.jp/

取材・撮影／池田陽子

全日本さば連合会広報担当 サバジェンヌ／薬膳アテンダント。サバを愛する消費者の集まりである「全日本さば連合会」（全さば連）の広報を担当。日本各地のサバ情報の発信、サバ商品のPR、商品開発等を行う。北京中医薬大学日本校を卒業、国際中医薬膳師資格を持ち、薬膳アテンダントとしても活動。水産庁「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」認定メンバー。著書に『サバが好き！〜旨すぎる国民的青魚のすべて』（山と渓谷社）、『ゆる薬膳。』（日本文芸社）など。全さば連HP：http://all38.com/

