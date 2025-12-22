おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
1つずつ、慎重に処理を。
日々、忙しさが増していくでしょう。
あなたではなければダメというシーンも多く、ニーズに応えているうちに今週は終わってしまうかも。特に、仕事納めまでは集中と決断、実行力をフル稼働でどうぞ。
社交は、意思表示を明確に。そして、有言実行が歓迎されるはず。「この約束さえなければ、いろいろラクなのに」と思う予定ほど、大事にしていきたいもの。時間通りに現れるのが、一流のスタイルに。
オフは、開放感を味わって。忙しい時だからこそ、あえてドライブや絶叫マシンに乗る的な息抜きが効きます。
愛は、包容力豊かに。大人のデートを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）プレッシャーを楽しんで、
1つずつ、慎重に処理を。
日々、忙しさが増していくでしょう。
あなたではなければダメというシーンも多く、ニーズに応えているうちに今週は終わってしまうかも。特に、仕事納めまでは集中と決断、実行力をフル稼働でどうぞ。
社交は、意思表示を明確に。そして、有言実行が歓迎されるはず。「この約束さえなければ、いろいろラクなのに」と思う予定ほど、大事にしていきたいもの。時間通りに現れるのが、一流のスタイルに。
オフは、開放感を味わって。忙しい時だからこそ、あえてドライブや絶叫マシンに乗る的な息抜きが効きます。
愛は、包容力豊かに。大人のデートを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)