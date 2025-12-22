「これぞ真の緑の血！」「安心し過ぎて泣く」25歳キャプテンの契約更新にファン感涙「他サポながらリスペクトな決断」
東京ヴェルディは12月22日、城福浩監督の続投を発表。同時に、キャプテンの森田晃樹の契約更新もリリースされた。
クラブのアカデミー育ちの25歳。2019年にトップ昇格し、ヴェルディ一筋でプレー。来季で８年目を数える。クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「きた！クリスマス前に最高のプレゼント！」
「こーきー！！信じてた！！」
「まずは一安心」
「安心し過ぎて泣く」
「泣きそう（いや泣いてる笑）」
「本当にありがとう」
「さすが俺達のキャプテン！」
「これぞ真の緑の血！」
「一生ついて行く応援し続ける！」
「よみうりランドに銅像を建ててもいいよね」
「他サポながらリスペクトな決断」
「新世代のミスターヴェルディ」
「ミスターヴェルディ襲名や」
緑のバンディエラは健在。さらなる活躍をファン・サポーターも楽しみにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
クラブのアカデミー育ちの25歳。2019年にトップ昇格し、ヴェルディ一筋でプレー。来季で８年目を数える。クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「きた！クリスマス前に最高のプレゼント！」
「こーきー！！信じてた！！」
「まずは一安心」
「安心し過ぎて泣く」
「泣きそう（いや泣いてる笑）」
「本当にありがとう」
「さすが俺達のキャプテン！」
「これぞ真の緑の血！」
「一生ついて行く応援し続ける！」
「よみうりランドに銅像を建ててもいいよね」
「他サポながらリスペクトな決断」
「新世代のミスターヴェルディ」
「ミスターヴェルディ襲名や」
緑のバンディエラは健在。さらなる活躍をファン・サポーターも楽しみにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集