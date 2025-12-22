実は「慶應義塾女子高等学校」出身と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「芦田愛菜」、では1位は？
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「実は『慶應義塾女子高等学校』出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します。
【7位までのランキング結果を見る】
2位に入ったのは、芦田愛菜さんです。
子役時代から大きな注目を集めてきた芦田さんは、現在も俳優として第一線で活躍。慶應義塾女子高校出身で、高校時代も芸能活動と学業を見事に両立させました。
2019年からはバラエティー番組『サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん』（テレビ朝日系）で司会を務め、知性あふれる司会ぶりを披露。2025年は9月公開の映画『俺ではない炎上』などに出演しています。
アンケート回答者からは、「小さい頃テレビで見ていたが、もう高校を卒業したのかという驚きがあるから」（20代男性／福岡県）、「幼い頃から子役として活躍していたため、女優業と学業の両立を叶えてることに驚いた」（20代女性／神奈川県）、「子役で活躍されてから現在までもかなりお忙しい方と思うのですが、その中で慶應義塾大学となると、国内でもかなりの偏差値高い大学のため、芸能活動と同時に勉強をしたと思うと驚きです」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
1位に輝いたのは、森星さんでした。
モデルやタレントとして活躍する森さんは、 幼稚舎から慶應義塾に入学。その後は中等部、女子高等学校に進学し、慶應義塾大学文学部を卒業しています。姉は同じくモデルの森泉さんで、祖母は世界的ファッションデザイナーの森英恵さんです。
175cmの長身と美貌を生かし、ファッションモデルとして国内外で活躍。ファッションショーや広告に引っ張りだこで、圧巻のスタイルと洗練されたセンスで輝き続けています。
回答者からは、「美術系、服飾系の専門に行っているかと思った」（30代女性／愛知県）、「モデルとして活躍していて、自由で明るい雰囲気が特徴的であり、慶應義塾女子高等学校はまじめで落ち着いたイメージが強かったので、意外に感じたから」（30代男性／富山県）、「モデルのイメージが強いので専門的な学校に行っているかと思ったから」（30代女性／神奈川県）、「スタイル抜群でルックスも最強で家柄も良いうえに、学歴も申し分ないとは驚きです！」（40代女性／京都府）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【7位までのランキング結果を見る】
2位：芦田愛菜（女性俳優）／91票
2位に入ったのは、芦田愛菜さんです。
子役時代から大きな注目を集めてきた芦田さんは、現在も俳優として第一線で活躍。慶應義塾女子高校出身で、高校時代も芸能活動と学業を見事に両立させました。
アンケート回答者からは、「小さい頃テレビで見ていたが、もう高校を卒業したのかという驚きがあるから」（20代男性／福岡県）、「幼い頃から子役として活躍していたため、女優業と学業の両立を叶えてることに驚いた」（20代女性／神奈川県）、「子役で活躍されてから現在までもかなりお忙しい方と思うのですが、その中で慶應義塾大学となると、国内でもかなりの偏差値高い大学のため、芸能活動と同時に勉強をしたと思うと驚きです」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
1位：森星（モデル／タレント）／92票
1位に輝いたのは、森星さんでした。
モデルやタレントとして活躍する森さんは、 幼稚舎から慶應義塾に入学。その後は中等部、女子高等学校に進学し、慶應義塾大学文学部を卒業しています。姉は同じくモデルの森泉さんで、祖母は世界的ファッションデザイナーの森英恵さんです。
175cmの長身と美貌を生かし、ファッションモデルとして国内外で活躍。ファッションショーや広告に引っ張りだこで、圧巻のスタイルと洗練されたセンスで輝き続けています。
回答者からは、「美術系、服飾系の専門に行っているかと思った」（30代女性／愛知県）、「モデルとして活躍していて、自由で明るい雰囲気が特徴的であり、慶應義塾女子高等学校はまじめで落ち着いたイメージが強かったので、意外に感じたから」（30代男性／富山県）、「モデルのイメージが強いので専門的な学校に行っているかと思ったから」（30代女性／神奈川県）、「スタイル抜群でルックスも最強で家柄も良いうえに、学歴も申し分ないとは驚きです！」（40代女性／京都府）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)