クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、12月19日からオンラインストアの特設サイトにおいて、卒入園・卒入学式に最適な高機能セレモニー服「正解スーツ」シリーズを公開、販売を開始した。

特設サイトでは、定番のAラインジャケットスーツの他、より美しく快適な着心地を求めたジレやペプラムブラウスのセットアップスーツなどの新作も紹介。上下2点セットで1万円台のスーツの他、セレモニーアイテムとして最適な3千円台のブラウスも展開している。

CROSS FUNCTIONでは、「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指している。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドとなっている。





「正解スーツ」とは、セレモニースーツこそ「失敗したくない」。そんな声を叶えたのが誰でも着やすく手入れ簡単な高機能服の「正解スーツ」。素材は上質なダブルクロスを使用し、着心地も手入れのしやすさにも抜かりない高機能性を実現した。縦ラインを意識した計算しつくされた美シルエット、「私らしさ」を求めた4つのバリエーション、選べるパンツ、7号〜15号までの豊富なサイズ展開を用意している。

「正解スーツ」では、シワを防ぐ仕様で、いつでもきれいな状態をキープしてくれる。思い出に残る写真撮影もきれいなまま。自宅で洗濯できるので、汚れたりニオイが気になっても心配不要とのこと。着心地抜群で動きやすく、スーツ特有の窮屈さを軽減することができる。UV対策機能付きで紫外線から肌を守ってくれる。

［小売価格］

「洗える・シワになりにくい」2点セット 正解 Aラインフレアジャケット＆テーパードパンツ：1万5400円

「洗える・シワになりにくい」2点セット 正解 ルーズジャケット＆ワイドパンツ：1万5400円

「洗える・シワになりにくい」2点セット 正解 ロングジレ＆ワイドパンツ：1万4300円

「洗える・シワになりにくい」2点セット 正解 ペプラムブラウス＆ワイドパンツ：1万2100円

（すべて税込）

［発売日］12月19日（金）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp