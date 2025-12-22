「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
季節は冬至を迎え、一陽来復で運気が改まっていきます。
冬至は西洋占星術のやぎ座の始まりと重なり、節目を意識することに。月もやぎ座からおひつじ座へ向かっていき、新しいサイクルへ移っていきます。
年末の押し迫った感じを楽しんでいきましょう。長期的な計画を立てるのにも向いています。新年を先取りでどうぞ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）プレッシャーを楽しんで、
1つずつ、慎重に処理を。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）オープンマインドで、
何でもありでいく。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）キリがなさそう。
タイムキーパーはあなた。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）クッションのように、
優しく、柔らかく！
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ざっくりムード。
だからこそ、転ばぬ先の杖で。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）切り替えが大事。
オンとオフ、きっちり分けて。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）一歩踏み込む。
好奇心旺盛に。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）変更ありきで、
柔軟にいく。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）チリも積もれば山。
「ちょっとだけ」にご用心。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ゴーサイン。
スピードアップで！
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）サービス精神旺盛に。
誰かの笑顔があなたのパワーに。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）運気は過渡期。
グレーもアリで。
