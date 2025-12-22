ナカバヤシは、フラットが心地いいバインダーノート「フラリーフ ロジカル・フラットバインダーノート」のA4サイズとA5サイズを12月下旬から順次発売する。

昨年12月に発売した、フラットが心地いいバインダーノート「フラリーフ」の累計出荷数が2万冊を突破した。今回、消費者から多くの要望の声が寄せられた、たっぷり書ける大きめサイズ「A4サイズ」、持ち運びに便利なコンパクトサイズ「A5サイズ」を新発売する。フラリーフの使い心地はそのまま、用途やカバンのサイズに合わせて選べるようになった。



「フラリーフ ロジカル・フラットバインダーノート」

「フラリーフ」は、リングの厚みを解消し、フラットを追求した新感覚のバインダーノートで。独自開発の超薄型綴具「フラットバー」を採用し、筆記時に手に当たっても気にならない薄さを実現した。左右2本ずつ計4本のフラットバーを互い違いにしっかりと綴じ込み固定するため、安定した筆記が可能となっている。さらに、極限まで薄さを追求した綴具によって、収納枚数に合った背幅羽場での持ち運びが可能。かさばらないので、ノート感覚でスマートに持ち運ぶことができる。ルーズリーフは最大50枚まで差し替え、追加が可能で、初回セット分として、文章を美しく記せるロジカル・ルーズリーフ（B罫）が10枚付属している。

［小売価格］

フラリーフ ロジカル・フラットバインダーノート／A4：825円

フラリーフ ロジカル・フラットバインダーノート／A5：605円

（すべて税込）

［発売日］12月下旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp