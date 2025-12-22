菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国171店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、国内に19店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」において、新年のはじまりを華やかに彩る「賀正ケーキ」を、12月29日から来年1月3日まで全国のYATSUDOKIで期間限定・数量限定販売する。

「賀正プレミアムフルーツデコレーション」は、うみたて卵を使用し、ふんわりと焼き上げた緑色のスポンジに、北海道産純生クリームとフレッシュな苺をたっぷりサンドした。口どけなめらかなクリームと卵の風味豊かなスポンジが絶妙に調和する。天面には甘みと酸味のバランスが良いフルーツと金箔を華やかにあしらい、新しい一年のはじまりを彩る特別な一品となっている。



「賀正 和の竹 抹茶」

「賀正 和の竹 抹茶」は、香り高い宇治抹茶ムースに、まろやかですっきりとした後味のホワイトチョコレートガナッシュを閉じ込めた。サクサクのごまサブレとパリパリの抹茶フィアンティーヌを組み合わせ、多層の食感と抹茶のほろ苦さ、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さ、ごまの香ばしさを楽しめる和洋折衷の上品な味わいに仕上げている。門松をイメージした華やかな見た目で、年末年始の食卓や贈り物にぴったりの限定ケーキとなっている。

「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランド。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられた。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級店のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150類の商品を販売する。

［小売価格］

賀正プレミアムフルーツデコレーション：5400円

賀正 和の竹 抹茶：540円

（すべて税込）

［発売日］12月29日（月）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp