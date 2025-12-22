長期休みに行きたい「佐賀県の穴場秘境」ランキング！ 同率1位「見帰りの滝」を含む注目の1位は？【2025年調査】
年末年始の長期休みは、人混みを避けてゆったりと過ごしたいもの。喧騒（けんそう）から離れた場所で、静かに自分だけの特別な時間を見つけられる秘境が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「長期休みに行きたい穴場秘境」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたい「佐賀県の穴場秘境」を紹介します！
回答者からは「ダムに興味があるからです。山中に現れる巨大な建造物を見ることが好きである他、ダム湖周辺の自然を見ながら散策したいです」（20代女性／岡山県）、「壮大な景観を楽しめそうだと思い、是非行きたいと思いました」（30代女性／茨城県）、「雲海に出会えることもあり、秘境感が強く、エメラルドグリーンの湖と深い峡谷の光景は癒しと感動を感じれるから」（30代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ライトアップがあると聞いたことがあるため自然に加えてインスタ映えがしそう」（20代女性／北海道）、「『見返りたくなるほど美しい』という名前に惹かれたから。四季によって景色が変わると聞き、違う季節の表情も楽しめそうだと思った。自然に囲まれた場所で、ゆっくりと癒やしの時間を過ごしたいと感じたため」（30代女性／秋田県）、「名前は聞いたことがあるが行った事がない。名前の由来からもどんな滝なのか気になるので一度行ってみたい」（30代男性／大阪府）といった声がありました。
回答者からは「落差と水量の迫力がありながらアクセスも良く、自然の涼しさを感じられるスポットのため」（20代女性／長崎県）、「名前に相応しくなく、荒いダイナミックな滝だから見てみたい。なぜ観音の滝と名付けられたのか気になる」（40代女性／宮城県）、「落差が大きく迫力ある滝で、周囲は豊かな森に囲まれています。観光客が比較的少なく、静かに滝の音を楽しめるのが魅力です。四季折々の景観が美しく、長期休みに訪れれば自然の力強さを存分に感じられると思います」（40代男性／北海道）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
