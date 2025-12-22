シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」は、1月から3月にかけて開催する“いちご”をテーマにした季節限定フェアの第一弾として、「いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー」を、来年1月6日〜1月31日の期間限定で開催する。同フェアでは、旬を迎えるいちごの甘酸っぱさに、香り豊かな紅茶を組み合わせた多彩なラインアップに加え、期間中はテーマに合わせたスイーツボックスやアフタヌーンティー、スイーツブッフェも登場し、新春のひとときを華やかに彩る。



「オペラ・ロゼ・アールグレイ」

「オペラ・ロゼ・アールグレイ」は、いちごと紅茶で華やかに仕上げたフランスの伝統的菓子「オペラ」。いちごのガナッシュやバタークリーム、ローズゼリーなどを、それぞれ紅茶のジョコンド生地でサンドし、層にして重ねた。程よく馴染んだ甘酸っぱさと紅茶の香りが引き立つ、上品な一品となっている。



「紅茶といちごのタルト」

「紅茶といちごのタルト」は、いちごと紅茶の香りが引き立つ、色鮮やかなタルト。紅茶のダマンドが詰まったタルトの上に、いちごやブルーベリー、フランボワーズを並べ、紅茶のシャンティークリームを絞った。サクサクとした食感と、ベリーと紅茶の調和を楽しめる。



「ベリーグレイ」

「ベリーグレイ」は、真っ赤ないちごのグラサージュが目を引くムースケーキ。丸みを帯びた美しいフォルムのアールグレイいちごムースの中には、ミックスベリージュレと紅茶のブリュレを閉じ込めた。口いっぱいに広がる上質なムースの魅力を堪能してほしいという。

［いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー 概要］

期間：2026年1月6日（火）〜1月31日（土）

店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）10:00〜23:00

問合せ：047−355−5555（代） カフェ「トスティーナ」

※仕入れ状況等によって、内容が変更となる場合がある

料金：

マンスリースイーツ

オペラ・ロゼ・アールグレイ：950円

紅茶といちごのタルト：950円

ベリーグレイ：950円

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyosi-sheraton-grande-tokyo-bay-hotel/overview